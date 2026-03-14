Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση προς το Ισραήλ να προχωρήσει σε απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο, ζητώντας παράλληλα από τον ισραηλινό στρατό «να εγκαταλείψει οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση και να σταματήσει τα μαζικά πλήγματα».

Το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεγάλης χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα μεγάλος αριθμός Λιβανέζων πολιτών έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις εστίες του.

«Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει εκφράσει τη διάθεση για απευθείας συζητήσεις με το Ισραήλ. Σε αυτές πρέπει να εκπροσωπούνται όλα τα στοιχεία της χώρας. Το Ισραήλ οφείλει να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να ξεκινήσουν συνομιλίες και να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

J’ai échangé hier avec le Président Aoun, le Premier ministre Salam et le Président du Parlement Berri.



Tout doit être fait pour empêcher que le Liban ne sombre dans le chaos.



Le Hezbollah doit arrêter immédiatement sa fuite en avant. Israël doit renoncer à une offensive… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 14, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε επίσης τη Χεζμπολάχ «να σταματήσει άμεσα την απερίσκεπτη κλιμάκωση».

«Πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποτραπεί η βύθιση του Λιβάνου στο χάος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να διευκολύνει τις συνομιλίες φιλοξενώντας τις στο Παρίσι.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινό πλήγμα έπληξε κέντρο υγείας σε πόλη του νότιου Λιβάνου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 μέλη του ιατρικού προσωπικού.

Σε νεότερη ενημέρωση την Παρασκευή, το υπουργείο ανέφερε ότι τουλάχιστον 773 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιθέσεις του.

Πηγή: skai.gr

