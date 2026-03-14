Το Ιράν επέτρεψε σε ινδικά πλοία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα ινδικά πλοία να διέλθουν από το Στενό του Oρμούζ, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής της Τεχεράνης στην Ινδία Μοχαμάντ Φαταλί, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια εξαίρεση στον αποκλεισμό που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέδριο του τηλεοπτικού δικτύου India Today στο Νέο Δελχί αλλά δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των πλοίων στα οποία παρασχέθηκε ασφαλής διάπλους αλλά είπε πως μεταφέρουν 92.000 τόνους υγραερίου (LPG) και αναμένεται να φτάσουν στην Ινδία στις 16-17 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την Ινδία, αναζητείται ασφαλής διαδρομή για τα υπόλοιπα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο.

Πηγή: skai.gr

