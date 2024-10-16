Λιγότερο από ένα μήνα μετά την υπογραφή της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της Ρώμης και των Τιράνων, και μετά από ένα ταξίδι 36 ωρών - οι πρώτοι παράτυποι μετανάστες που συνελήφθησαν στα ιταλικά ύδατα έφτασαν σήμερα στην Αλβανία.

Το πλοίο Libra του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού σάλπαρε από τη Λαμπεντούζα πριν 2 ημέρες και έφτασε στο λιμάνι Σενγκίν στη βόρεια Αλβανία λίγο πριν τις 08:00, με επιβαίνοντες 16 άνδρες από την Αίγυπτο και το Μπανγκλαντές.

Μετά την αποβίβαση, οι 16 άνδρες θα καταγραφούν στο πρώτο κέντρο υποδοχής μεταναστών που δημιούργησε η Ιταλία στην Αλβανία στο λιμάνι Σενγκίν, το οποίο αποτελείται από προκατασκευασμένα κτίρια περιτριγυρισμένα από ψηλό φράκτη και φυλάσσεται από τις ιταλικές δυνάμεις της τάξης.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούν 20 χιλιόμετρα πιο μακριά, στο κλειστό κέντρο μεταναστών στο Τζάντερ, το οποίο αποτελείται από προκατασκευασμένα κτίρια 12 τετραγωνικών μέτρων - τα οποία επίσης είναι περιτριγυρισμένα από ψηλούς τοίχους και ελέγχονται από κάμερες και μέλη των ιταλικών δυνάμεων της τάξης.

Οι μετανάστες θα καταθέσουν το αίτημά τους για την παροχή ασύλου και αν αυτό απορριφθεί, θα παραμείνουν στο κέντρο μέχρι να απελαθούν στις χώρες καταγωγής τους.

Τι προβλέπει η αμφιλεγόμενη συμφωνία Μελόνι - Ράμα

Αυτή η μεταφορά εκτός συνόρων της διαδικασίας για την παροχή ασύλου, που εφαρμόζεται πρώτη φορά στην Ευρώπη, κατέστη δυνατή μετά την υπογραφή τον Νοέμβριο του 2023 μιας αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της ακροδεξιάς κυβέρνησης της Ιταλίας, υπό τη Τζόρτζια Μελόνι, και του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η συμφωνία αφορά αποκλειστικά ενήλικες άνδρες που συνελήφθησαν από το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό ή το λιμενικό στην ιταλική ζώνη έρευνας και διάσωσης στα διεθνή ύδατα.

Τα ιταλικά κέντρα μεταναστών στην Αλβανία αναμένεται να έχουν δυνατότητα υποδοχής 1.000 ατόμων αρχικά και στη συνέχεια έως και 3.000.

Η συμφωνία είναι διάρκειας πέντε ετών και το κόστος της διαδικασίας εκτιμάται για την Ιταλία στα 160 εκατ. ευρώ ετησίως.

Χθες η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαιρέτισε μια «θαρραλέα συμφωνία» και δήλωσε «περήφανη που η Ιταλία έγινε από αυτή την άποψη παράδειγμα προς μίμηση». Μάλιστα η Μελόνι αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον των κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Βρετανίας για την ιταλική πολιτική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Τη συμφωνία έχουν επικρίνει πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγέλλοντας την παραβίαση των διεθνών κανόνων.

«Η συμφωνία Ιταλίας- Αλβανίας παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και κινδυνεύει να πλήξει ακόμη περισσότερο τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσφύγων», τόνισε χθες η ΜΚΟ SOS Humanity.

Εκτίμησε εξάλλου ότι «η Ιταλία κρατά ντε φάκτο στο αλβανικό έδαφος πρόσωπα που αναζητούν προστασία, χωρίς να εξετάζεται δικαστικά η υπόθεσή τους, κάτι που είναι βαθιά απάνθρωπο και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους (…) Αυτή η συμφωνία αποτελεί νέα στρατηγική ενός κράτους μέλους της ΕΕ να μεταφέρει εκτός των συνόρων του τη διαχείριση των μεταναστών και με αυτό τον τρόπο να απαλλαγεί από τις ευθύνες του σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων».

Στις αρχές της εβδομάδας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε αναφέρει σε επιστολή της προς κράτη μέλη της ΕΕ μια αμφιλεγόμενη πρόταση για μεταφορά μεταναστών σε κέντρα υποδοχής σε τρίτες χώρες, «κόμβους επαναπατρισμού», ζητώντας να πάρουν «μαθήματα» από τη συμφωνία Ιταλίας- Αλβανίας.

