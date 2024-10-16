Η Ουκρανία επιθυμεί να λάβει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ πριν ο Μπάιντεν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα είναι η παρακαταθήκη που αρμόζει στον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε υψηλόβαθμη Ουκρανή διπλωμάτης.

«Η ιδέα μας είναι ότι το να δοθεί στην Ουκρανία πρόσκληση αυτή τη στιγμή είναι πολιτικό μήνυμα», δήλωσε στο Reuters η Ναταλία Γκαλιμπαρένκο, πρεσβευτής του Κιέβου στο ΝΑΤΟ.

«Ειλικρινά πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει μέρος της παρακαταθήκης της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της στην ουκρανική αποστολή στο ΝΑΤΟ, που βρίσκεται απέναντι από την έδρα της συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές του επόμενου μήνα δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα για την Ουκρανία καθώς η Ουάσινγκτον είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο στον πόλεμό του κατά της ρωσικής εισβολής.

Ενώ η Κάμαλα Χάρις έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα συνεχιστεί η στήριξη προς την Ουκρανία, δεν έχει διευκρινίσει το επίπεδο της στήριξης αυτής.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει υπάρξει ξεκάθαρος ως προς το πώς θα χειριστεί τον πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι θεωρεί πως το να λάβει πρόσκληση για το ΝΑΤΟ είναι μέρος του «σχεδίου νίκης» του.

Στη συνέντευξη, η Γκαλιμπαρένκο εξήγησε τη λογική γι' αυτή την επιδίωξη του Κιέβου. Υποστήριξε ότι μια πρόσκληση θα άρει ένα σημαντικό σημείο έριδας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Η Μόσχα επικαλείται την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ για να αιτιολογήσει τον πόλεμο ενώ η Ουκρανία επιμένει ότι χρειάζεται να ενταχθεί στην συμμαχία για να προστατευθεί απέναντι στην όποια μελλοντική ρωσική επίθεση.

«Εάν πούμε ότι υπάρχει η πρόσκληση, για τη Ρωσική Ομοσπονδία θα είναι σαν μια τελική ετυμηγορία – άρα αυτό είναι, άρα δεν μπορείς να αυξάνεις το διακύβευμα χρησιμοποιώντας πλέον αυτό το ζήτημα», δήλωσε η Γκαλιμπαρένκο στη συνέντευξη που έδωσε χθες.

Το ΝΑΤΟ έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία θα ενταχθεί στις τάξεις του και η πορεία της προς τη συμμαχία είναι μη αναστρέψιμη. Αλλά έχει δηλώσει ότι το Κίεβο δεν μπορεί να ενταχθεί ενόσω βρίσκεται σε πόλεμο και αρνήθηκε να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την ένταξη.

Τα περισσότερα μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεν έχουν επιδείξει προθυμία να απευθύνουν πρόσκληση ένταξης στην Ουκρανία σε αυτή τη φάση.

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπάρχει αλλαγή στη στάση της Ουάσινγκτον.

Η Γκαλιμπαρένκο δήλωσε ότι το Κίεβο δεν πιέζει για άμεση έναρξη ενταξιακών συνομιλιών, αλλά μια επίσημη πρόσκληση τώρα θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα.

Ερωτηθείσα πότε η Ουκρανία θα επιθυμούσε να απευθυνθεί η πρόσκληση αυτή, η ίδια δήλωσε: «Όσο συντομότερα, τόσο καλύτερα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.