Μέση Ανατολή: Η νέα αναβαθμισμένη τακτική του Ιράν στον πόλεμο

Σε πλήρη κλιμάκωση βρίσκεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις φαίνεται ότι αναβάθμισαν τον τρόπο με τον οποίο επιτίθενται.

Από χθες – και για πρώτη φορά από την έναρξη της σύρραξης – αξιοποιούν εξελιγμένους πυραύλους που φέρουν κεφαλές διασποράς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ στο Τελ Αβίβ, Σταύρου Ιωαννίδη, πρόκειται για τους πυραύλους Καιμπέρ, οι οποίοι είναι υπερηχητικοί, διαθέτουν δυνατότητα μικρών ελιγμών και είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να αναχαιτιστούν από τα αντιαεροπορικά συστήματα εκτός αν βρίσκονται σε μεγάλα ύψη, στα ανώτερα όρια της τροχιάς τους.

Διαβάστε εδώ, όλες τις εξελίξεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ακόμη όμως κι αν αναχαιτιστούν σε χαμηλότερο ύψος, οι κεφαλές διασποράς μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές, τραυματισμούς και ακόμη και θανάτους, καθώς τα υποπυρομαχικά τους διασκορπίζονται σε μεγάλη ακτίνα.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, στόχος του Ιράν είναι να προκαλέσει πανικό στον πληθυσμό του Ισραήλ, αλλά και να επιφέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κεφαλές διασποράς, που χρησιμοποιεί πλέον η Τεχεράνη, απαγορεύονται από διεθνείς συνθήκες να στοχεύουν αμάχους ή πόλεις, καθώς είναι μόνο για στρατιωτική χρήση κυρίως για την καταστροφή υποδομών, όπως π.χ. αεροδρομίων.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, πολλές από αυτές οι επιθέσεις εκτοξεύονται από περιοχές εντός των ιρανικών πόλεων, κυρίως της Τεχεράνης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Ιράν επιδιώκει να αξιοποιεί τους πολίτες ως «ανθρώπινες ασπίδες» αφού τα ισραηλινά και αμερικανικά μαχητικά θα δυσκολευτούν να πλήξουν σημεία εκτόξευσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο αμάχους.

Οι επιθέσεις πλέον φαίνεται να είναι συντονισμένες.

Υπενθυμίζεται πως χθες το βράδυ, η Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, δέχθηκε πυρά από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, ενώ παράλληλα εκτοξεύτηκε ένα από τα μεγαλύτερα μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ, οι οποίες αναχαιτίστηκαν στον ουρανό της πόλης.

Η Τεχεράνη τονίζει ότι, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και τα διυλιστήρια, έχει ανανεώσει τη λίστα των στόχων της. Οι Ισραηλινοί εκτιμούν ότι το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσει, στο μέλλον, ενεργειακές υποδομές του Ισραήλ, ενώ νωρίτερα είχε απειλήσει ότι μπορεί να πλήξει ακόμη και τα πυρηνικά εργοστάσια στην περιοχή της Ντιμόνα.

Συνεχίζονται παράλληλα και οι ισραηλινές επιθέσεις και σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 400 στόχοι χτυπήθηκαν το τελευταίο 24ωρο, με τους Ισραηλινούς να ανακοινώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει ήδη τα διπλάσια πυρομαχικά από εκείνα που είχαν καταναλωθεί στον πόλεμο των 12 ημερών, κάνοντας λόγο για πάνω από 7.500 βόμβες.

Στο τελευταίο αυτό «κύμα» επιθέσεων χτύπησαν τουλάχιστον 50 υπόγειες εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, που αξιοποιούνταν, όπως είπαν, ως αποθήκες οπλισμού λένε, αλλά και δυνάμεις της Κουντς καθώς και στρατόπεδα πολιτοφυλακών Μπασίτζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.