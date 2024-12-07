Μακρόν μετά τη συνάντησή με Ζελένσκι, Τραμπ: Κοινή δράση για ειρήνη

"Ας συνεχίσουμε την κοινή δράση για την ειρήνη και την ασφάλεια", δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την τριμερή συνάντηση που συγκάλεσε στο Ελιζέ στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

"Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία και Γαλλία. Μαζί αυτή την ιστορική ημέρα. Συναντήθηκαν για την Παναγία των Παρισίων", έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

"Έχουμε τόσες πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε μαζί", δήλωσε επίσης ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ απευθυνόμενος στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

