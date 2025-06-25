Τραμπ: Στηρίζω το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μία «φανταστική» σύνοδο κορυφής, «μία μεγάλη επιτυχία». «Υποστηρίζω το Αρθρο 5» του ΝΑΤΟ, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως τις δεσμεύσεις αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ, έπειτα από την ιστορική απόφαση των κρατών-μελών να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Με αυτό το μήνυμά του, ο Τραμπ προσφέρει την εγγύηση που χρειάζονται οι ανήσυχοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

«Στηρίζω αυτήν την προσπάθεια, γι’ αυτό και βρίσκομαι εδώ», είπε ο Τραμπ σε συνάντηση με τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχόοφ στις παρυφές της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Χάγη, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη συμμαχία. «Αν δεν την υποστήριζα, δεν θα ήμουν εδώ».

Όταν ερωτήθηκε αν θα υπερασπιζόταν χώρες που δεν πληρώνουν το μερίδιό τους, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, τι είπα μόλις ; Ναι. Φυσικά. Για ποιον άλλο λόγο θα ήμουν εδώ;».

Το σχόλιο του Τραμπ, με το οποίο παρείχε αδιαμφισβήτητη στήριξη στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ — τον κύριο πυλώνα της συμμαχίας που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συνδράμουν αμοιβαία σε περίπτωση επίθεσης — αποτέλεσε ουσιαστικά μία μεγάλη νίκη για τον Μαρκ Ρούτε.

Ο Ρούτε, σύμφωνα με το Bloomberg, με επιμονή, οργάνωσε μία διάσκεψη σχεδιασμένη να αναδείξει τα σχέδια των συμμάχων για αύξηση των αμυντικών δαπανών, να ελαχιστοποιήσει τυχόν τριβές με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να εξασφαλίσει τη δέσμευση της ισχυρότερης οικονομίας και στρατιωτικής δύναμης στον κόσμο στην κοινή αμυντική συνθήκη.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης ενέκριναν νέο φιλόδοξο στόχο για αμυντικές και συναφείς δαπάνες, με 3,5% να κατευθύνεται σε κρίσιμες στρατιωτικές ανάγκες και έως 1,5% σε ευρύτερη ασφάλεια. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση στο Άρθρο 5 και τη στήριξη προς την Ουκρανία, αποφεύγοντας όμως αναφορά σε ένταξη.

