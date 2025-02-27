Εκατοντάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες μεταφέρθηκαν πιθανώς δια θαλάσσης στη Ρωσία για να πολεμήσουν στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, όπως αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες, σύμφωνα με νέα ανάλυση από αμερικανικό think tank που δημοσιεύει το CNN.

Τουλάχιστον δύο ρωσικά πολεμικά πλοία πιστεύεται ότι μετέφεραν Βορειοκορεάτες στρατιώτες σε ένα ρωσικό στρατιωτικό λιμάνι στο Ντουνάι, στα ανατολικά της χώρας, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ερευνητές του James Martin Center for Nonproliferation Studies του Middlebury Institute of International Studies στην Καλιφόρνια.

Οι μεταφορές μέσω πλοίων εντοπίστηκαν αρχικά από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS), η οποία είχε δηλώσει σε δελτίο τύπου πέρυσι ότι ορισμένοι στρατιώτες μεταφέρθηκαν μέσω των βορειοκορεατικών λιμένων Τσονγκτζίν, Χαμχούνγκ και Μουσουντάν.

«Δεν νομίζω ότι οι Ρώσοι ή οι Βορειοκορεάτες θέλουν αυτές οι μεταφορές να καταγραφούν σε κάμερα», δήλωσε στο CNN ο Σαμ Λερ, ερευνητής του Κέντρου Μελετών για τη Μη Διάδοση. «Το στοιχείο της μυστικότητας είναι σημαντικό.»

Τώρα, οι ερευνητές έχουν επαληθεύσει ότι την ίδια χρονική περίοδο που αναφέρθηκε η πληροφορία από τις νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες, τα ρωσικά πλοία που είχαν ταυτοποιηθεί ελλιμενίστηκαν στο λιμάνι του Ντουνάι, σε μια απομακρυσμένη, ανατολική περιοχή της Ρωσίας.

Στη Βόρεια Κορέα, οι στρατιώτες πιθανότατα επιβιβάστηκαν σε αυτά τα πλοία τη νύχτα, καθιστώντας δύσκολη την καταγραφή αποδεικτικών στοιχείων για τη μεταφορά τους, ανέφεραν οι ερευνητές. Ωστόσο, οι δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν δραστηριότητες στο Ντουνάι, «όπου φαίνεται ότι οι Ρώσοι ήταν λιγότερο προσεκτικοί.»

Για παράδειγμα, σε μία δορυφορική εικόνα από το Planet Labs, ένας γερανός φαίνεται να εκτείνεται προς ένα από τα ρωσικά αποβατικά πλοία, που οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι το Nikolay Vilkov, στο λιμάνι στις 17 Οκτωβρίου, και ένα φορτηγό με καλυμμένο φορτίο βρίσκεται στην αποβάθρα δίπλα του. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ο γερανός έχει αποσυρθεί και φαίνεται πως η μεταφορά στρατιωτών έχει ολοκληρωθεί.

Οι ερευνητές μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τα ρωσικά πλοία τύπου «Ropucha-class» και «Alligator-class» στις δορυφορικές εικόνες, καθώς ταιριάζουν με φωτογραφίες που είχε καταγράψει το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας τον Μάρτιο του 2022, όταν τα πλοία αυτά διέσχισαν ιαπωνικά ύδατα.

Ένας γερανός φαίνεται να εκτείνεται σε ένα από τα πλοία αποβίβασης του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στις 17 Οκτωβρίου ενώ μέχρι τις 20 Οκτωβρίου αποσύρεται καθώς η πιθανή μεταφορά βορειοκορεατών στρατιωτών έχει ολοκληρωθεί.

Κάθε αποβατικό πλοίο εκτιμάται ότι έχει χωρητικότητα για εκατοντάδες στρατιώτες, πιθανώς έως και 400, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο Λερ εξήγησε ότι το Ντουνάι είναι μια ασφαλής στρατιωτική εγκατάσταση, καθιστώντας την πιο κατάλληλη για μυστικές μεταφορές από το μεγαλύτερο, κοντινό λιμάνι του Βλαδιβοστόκ, το οποίο βρίσκεται σε μια κατοικημένη περιοχή.

Εκτιμάται ότι 12.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σταλεί στη Ρωσία, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών από τον Ιανουάριο, οι οποίες λένε ότι περίπου 4.000 από αυτούς έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Το Κίεβο αναφέρει ότι έχει αιχμαλωτίσει τουλάχιστον δύο Βορειοκορεάτες στρατιώτες. Ούτε η Μόσχα ούτε η Πιονγκγιάνγκ έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία Βορειοκορεατών στρατιωτών στα μέτωπα.

Οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρεια Κουρσκ από τα τέλη Οκτωβρίου για να απωθήσουν την ουκρανική εισβολή στη νότια ρωσική μεθοριακή περιοχή.

«Οι Ρώσοι φαίνεται ότι ήταν πολύ προσεκτικοί στον περιορισμό της έκθεσης των Βορειοκορεατών στρατιωτών, μεταφέροντάς τους απευθείας σε στρατιωτικές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Το κίνητρο πίσω από όλη αυτή τη μυστικότητα είναι ασαφές, αλλά η μετακίνηση ορισμένων μέσω του Ντουνάι βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια,» έγραψε ο Λερ στην ανάλυσή του.

Το λιμάνι του Ντουνάι έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη μεταφορά φορτίων μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας από τότε που η Πιονγκγιάνγκ άρχισε να βοηθά στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας που εξαπέλυσε η Μόσχα το 2023, σύμφωνα με το James Martin Center for Nonproliferation Studies.

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν τον Οκτώβριο δείχνουν ένα φορτηγό πλοίο να φορτώνει στο λιμάνι Ρατζίν στη Βόρεια Κορέα και το ίδιο πλοίο να ελλιμενίζεται δύο ημέρες αργότερα στο Ντουνάι της Ρωσίας.

Μια έκθεση του Οκτωβρίου 2023 από το βρετανικό ινστιτούτο The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) ανέφερε ότι «η Ρωσία πιθανότατα έχει αρχίσει να μεταφέρει μαζικά βορειοκορεατικά πυρομαχικά» στη «ναυτική εγκατάσταση» στο Ντουνάι.

Ένα φορτηγό πλοίο, το Angara, φορτώνεται στο λιμάνι Rajin στη Βόρεια Κορέα, στις 27 Οκτωβρίου 2023 και το ίδιο πλοίο ελλιμενίζεται δύο ημέρες αργότερα στο απομονωμένο λιμάνι Ντουνάι της Ρωσίας

«Περνάμε πολύ χρόνο παρακολουθώντας τη Βόρεια Κορέα γενικά, λόγω του πυρηνικού της προγράμματος, του συμβατικού της οπλοστασίου και των πυραυλικών της προγραμμάτων… Έτσι, παρακολουθούμε τη σύνδεση Βόρειας Κορέας-Ρωσίας από την αρχή, εν μέρει επειδή πιστεύουμε ότι αυτή η σχέση μπορεί να είναι αμφίδρομη,» δήλωσε ο Λερ.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα δεν χρησιμοποιούν πλέον τη θαλάσσια διαδρομή για τη μεταφορά στρατευμάτων, σύμφωνα με το ινστιτούτο. Εν τω μεταξύ, οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν συχνές πτήσεις μεταξύ Βλαδιβοστόκ και Πιονγκγιάνγκ.

