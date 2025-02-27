Πεντάγωνο: Οι τρανς θα απομακρυνθούν από τον στρατό των ΗΠΑ

Τα τρανς μέλη της υπηρεσίας θα αποκλειστούν από τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει σε σημείωμά του το Πεντάγωνο, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή από την προηγούμενη πολιτική του υπουργείου Άμυνας που απαγόρευε τις διακρίσεις με βάση την ταυτότητα φύλου.

Το σημείωμα δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη ως μέρος μήνυσης που κατέθεσαν ομάδες δικαιωμάτων LGBTQ+ κατά εκτελεστικού διατάγματος που υπεγράφη τον περασμένο μήνα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ανέφερε ότι οι «ιατρικοί, χειρουργικοί και ψυχικοί περιορισμοί για τα άτομα που δυσφορούν για το φύλο τους» ήταν «ασύμβατοι» με τα υψηλά πρότυπα που αναμένονται από τα στρατεύματα των ΗΠΑ.

Ένα προηγούμενο σημείωμα από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε πει ότι τα άτομα με ιστορικό δυσφορίας φύλου δεν θα μπορούν πλέον να ενταχθούν στον στρατό, αλλά ότι θα τους «φέρονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό». Το νέο σημείωμα προχωρά ένα βήμα παραπέρα δηλώνοντας ότι τα υπάρχοντα μέλη της υπηρεσίας θα απομακρυνθούν.

Το σημείωμα αναφέρει ότι θα μπορούσαν να γίνουν εξαιρέσεις για τα τρανς μέλη της υπηρεσίας που υποστηρίζουν άμεσα τις «ικανότητες μάχης» εάν η κυβέρνηση πιστεύει ότι έχει έναν «επιτακτικό» λόγο να τους διατηρήσει.

Το SPARTA Pride, μια ομάδα για τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ στρατιωτικών, είπε ότι χιλιάδες τρανς άτομα υπηρετούν στον στρατό και έχουν «πλήρη τα προσόντα» για τις θέσεις τους. «Καμία πολιτική δεν θα διαγράψει ποτέ τη συμβολή των τρανς Αμερικανών στην ιστορία, τις μάχες ή τη στρατιωτική αριστεία», ανέφερε η ομάδα σε μια δήλωση. «Τα τρανς μέλη της υπηρεσίας έχουν μοναδικό μαχητικό πνεύμα και θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται το σύνταγμα και τις αμερικανικές αξίες ό,τι κι αν είναι μπροστά μας».

Σύμφωνα με το σημείωμα, τα μέλη του στρατού που έχουν διαγνωστεί, έχουν ιστορικό ή παρουσιάζουν συμπτώματα συμβατά με δυσφορία φύλου -μια κατάσταση που περιλαμβάνει συναισθήματα ψυχολογικής ή σωματικής δυσφορίας που συνδέεται με την ταυτότητα φύλου κάποιου- αποκλείονται από τη στρατιωτική θητεία. Επίσης αποκλείονται τα μέλη της υπηρεσίας που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για δυσφορία φύλου με ορμόνες ή χειρουργική επέμβαση.

Το υπόμνημα δίνει οδηγία τους γραμματείς κάθε κλάδου να εντοπίσουν μέλη της υπηρεσίας με δυσφορία φύλου εντός 30 ημερών και να «ξεκινήσουν ενέργειες απομάκρυνσης» εντός 30 ημερών μετά από αυτό.

Εάν παραιτηθούν οικειοθελώς, θα δικαιούνται να αμείβονται με διπλάσιο ποσό στο πλαίσιο της εθελοντικής αποζημίωσης αποχωρισμού, ανέφερε.

Το σημείωμα αναφέρει επίσης ότι ο στρατός δεν θα πληρώνει πλέον για θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις που σχετίζονται με τη δυσφορία φύλου των μελών της υπηρεσίας.

Ακόμη και αν ένα διεμφυλικό μέλος της υπηρεσίας λάβει απαλλαγή για να παραμείνει στο στρατό, θα αντιμετωπίσει περιορισμούς. Δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε «οικείους χώρους», συμπεριλαμβανομένων αποδυτηρίων, λουτρών και ντους, που προορίζονται για μέλη του φύλου στο οποίο μετέβησαν. Θα πρέπει επίσης να πληρούν τα ίδια φυσικά πρότυπα με εκείνα του φύλου που τους είχαν εκχωρηθεί κατά τη γέννηση και τα στρατιωτικά τους αρχεία θα ενημερωθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν το φύλο που τους ανατέθηκε κατά τη γέννηση.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσα τρανς άτομα υπηρετούν στον στρατό των ΗΠΑ, αλλά οι ανώτερες εκτιμήσεις των υποστηρικτών των τρανς ατόμων τοποθετούν τον αριθμό σε 15.000 - λιγότερο από το 1 τοις εκατό του συνολικού εν ενεργεία, εφεδρικού ή Εθνοφρουράς προσωπικού.

