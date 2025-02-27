Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα - ανάμεσά τους ορισμένοι σοβαρά- όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε μια στάση λεωφορείου στο βόρειο Ισραήλ, με την αστυνομία να μιλά για «πιθανή τρομοκρατική επίθεση».

Ιατρικοί αξιωματούχοι τόνισαν στους Times of Israel πως 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μια 17χρονη νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

«Αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν ένα ύποπτο όχημα και να συλλάβουν έναν ύποπτο που φέρεται να έριξε το όχημα πάνω σε πολίτες σε έναν οδικό κόμβο νότια της πόλης της Χάιφας», τόνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

🚨 Terror attack in Israel



Car-ramming at Karkur Junction



10 injured, including 2 seriously



Terrorist (an Israeli Arab) eliminated pic.twitter.com/1Y1nhYLSMA — Eylon Levy (@EylonALevy) February 27, 2025

Η ισραηλινή αστυνομία τόνισε ότι ο φερόμενος δράστης είχε εθνικιστικά κίνητρα και ήταν Παλαιστίνιος από την Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. 'Ηταν παντρεμένος με μια Ισραηλινή υπήκοο.

«Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι στόχευσε σκοπίμως πολίτες» που περίμεναν σε στάση λεωφορείου, τόνισε η αστυνομία.

Πηγή: Reuters,ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP

