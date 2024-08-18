Ο Εμανουέλ Μακρόν απέτισε σήμερα φόρο τιμής στο «θρύλο της Γαλλίας» Αλέν Ντελόν, που πέθανε σε ηλικία 88 ετών, χαιρετίζοντας τους «μυθικούς ρόλους» ενός ηθοποιού που «έκανε τον κόσμο να ονειρεύεται».

«Κύριος Κλάιν ή Ρόκο, ο Γατόπαρδος ή ο Δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο, ο Αλέν Ντελόν ενσάρκωσε μυθικούς ρόλους και έκανε τον κόσμο να ονειρεύεται. Δίνοντας το αξέχαστο πρόσωπό του για να αναστατώσει τις ζωές μας», έγραψε στο X o Γάλλος πρόεδρος. «Μελαγχολικός, δημοφιλής, κρυφός, ήταν περισσότερο από ένας σταρ: ένα μνημείο της Γαλλίας», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν συνόδευσε το κείμενό του με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του ηθοποιού. Δείτε την ανάρτηση:

