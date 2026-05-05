Μακρόν: «Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες» οι ιρανικές επιθέσεις στα ΗΑΕ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα ΗΑΕ, χαρακτηρίζοντάς τες «αδικαιολόγητες και απαράδεκτες» και δεσμεύτηκε για συνεχή γαλλική υποστήριξη στους συμμάχους στην περιοχή.
«Όπως έχει κάνει από την έναρξη της σύγκρουσης, η Γαλλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους συμμάχους της στα Εμιράτα και στην περιοχή για την υπεράσπιση της επικράτειάς τους», δήλωσε ο Μακρόν σε ανάρτηση στο X.
Les frappes iraniennes aujourd’hui contre des infrastructures civiles émiriennes sont injustifiées et inacceptables.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 4, 2026
Comme elle l’a fait depuis le début du conflit, la France continuera de soutenir ses alliés aux Émirats et dans la région pour la défense de leur territoire.…
Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε μια διαρκή λύση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μέσω δύο όρων: την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για την ελεύθερη θαλάσσια κυκλοφορία και μια ισχυρή συμφωνία που θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας στις χώρες της περιοχής.
Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις απειλές που θέτει το Ιράν σε τρεις τομείς: πυρηνικές δραστηριότητες, βαλλιστικές δυνατότητες και προσπάθειες περιφερειακής αποσταθεροποίησης.
