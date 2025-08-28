Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για επίθεση στη Μινεάπολη: Πόσα ακόμη παιδιά θα πεθάνουν;

Τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό ένοπλης βίας στον Καθολικό Ναό του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, υπογραμμίζοντας ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μια 12χρονη μαθήτρια, μέλος της ελληνορθόδοξης κοινότητας της πόλης.

«Με συντετριμμένη καρδιά, στέλνουμε προσευχές για τα αθώα παιδιά και τους πιστούς που έπεσαν θύματα της απερίγραπτης βίας στην Καθολική Εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη. Τουλάχιστον δύο πολύτιμες ζωές έχουν χαθεί, ενώ πολλοί ακόμη - ανάμεσά τους δεκατέσσερα παιδιά - παραμένουν τραυματισμένοι. Μεταξύ αυτών που εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο είναι η Σοφία, ένα αγαπημένο 12χρονο μέλος της δικής μας ελληνορθόδοξης κοινότητας. Κι όμως, στην πραγματικότητα, κάθε παιδί σε αυτόν τον ιερό ναό ήταν δικό μας παιδί, κάθε κραυγή πόνου δική μας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ενέταξε το περιστατικό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι τα κρούσματα ένοπλης βίας στα σχολεία συνιστούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στην αμερικανική κοινωνία. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της δεύτερης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, στην οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα της οπλοκατοχής, το ζήτημα είναι έντονα πολιτικοποιημένο, γεγονός που αποτρέπει τη θέσπιση αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τόνισε ότι «πρέπει επίσης να υψώσουμε τις φωνές μας πέρα από τον θρήνο. Πόσα ακόμη από τα παιδιά μας πρέπει να πεθάνουν, ενώ το μόνο που προσφέρουμε είναι δηλώσεις θλίψης και διαβεβαιώσεις προσευχών, καθώς ο ζοφερός κύκλος του θανάτου, του πένθους και των κενών χειρονομιών επαναλαμβάνεται;»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

