Όταν ο 50χρονος Omar Marrero κατευθύνθηκε απειλητικά κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι στον οδηγό ενός αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο σε ένα πάρκινγκ του Μαϊάμι δε φανταζόταν πως τα έβαζε με έναν πρώην μαχητή του ΜΜΑ.

Την περασμένη Τετάρτη, γύρω στις 4 το πρωί, ο πρώην μαχητής του MMA, Javier Baez βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του το οποίο είχε σταθμεύσει σε ένα πάρκινγκ, μετά από έξοδο που είχε με αφορμή τον εορτασμό του Halloween. Ξαφνικά εμφανίστηκε στο παράθυρο του αυτοκινήτου του ο 50χρονος Omar Marrero ο οποίος φέρεται να χτύπησε το παράθυρο του Baez. Στη συνέχεια επιχείρησε να μπει μέσα στο όχημα και επιτέθηκε με το μαχαίρι που κρατούσε στον πρώην μαχητή του MMA, σύμφωνα με το Local News 10, που εδρεύει στο Μαιάμι.

«Ο τύπος ήταν εκεί έξω και φώναζε στο τηλέφωνο, κυριολεκτικά τσακώνονταν με κάποια γυναίκα», είπε ο Baez στη θυγατρική του CBS του Μαϊάμι. «Χτύπησε το παράθυρό μου. Του είπα να με αφήσει ήσυχο και μετά μου επιτέθηκε με ένα μαχαίρι. Φώναξα την αστυνομία.Ήλπιζα μόνο να μην μου σπάσει το τζάμι. Αυτό ήταν το μόνο που με ένοιαζε» είπε ο Baez.

Όταν ο Marrero προσπάθησε να επιτεθεί στο Baez, τότε ο πρώην μαχητής πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Με κινήσεις ακριβείας όπως θα έκανε στο ρινγκ ακινητοποίησε τον 50χρονο.

«Όταν προπονείσαι τόσες φορές, γίνεται απλώς ένα αντανακλαστικό», είπε ο Baez, σύμφωνα με το Local News 10. «Όταν ήρθε προς τα πάνω μου λειτούργησα ενστικτωδώς. Δεν μπορούσα να κάνω πολλά, απλά αντέδρασα», συνέχισε ο Baez.

Αν και ο τελευταίος του αγώνας ήταν το 2018 και η τελευταία του νίκη ήταν το 2016, ο Baez είπε ότι έχει τη σωστή νοοτροπία όταν ήρθε αντιμέτωπος με τον δράστη.

«Έμεινα ήρεμος, κράτησα την ισορροπία μου, κράτησα την ψυχραιμία μου», είπε ο Baez στο CBS 4.

Αφού ακινητοποίησε τον Marrero με μια λαβή «πνιγμού», ο Baez κατάφερε να κρατήσει στο έδαφος τον φερόμενο ως δράστη με το γόνατό του και να καλέσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά συνέλαβαν τον ύποπτο.

