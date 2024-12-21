Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιδρομές «τουρκικών drones» στη βορειοανατολική Συρία, ανέφερε σήμερα μια ΜΚΟ, την επομένη του θανάτου δύο Κούρδων δημοσιογράφων σε παρόμοιες συνθήκες.

Από την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου η Άγκυρα υποστηρίζει μια επίθεση από ένοπλες ομάδες κατά των κουρδικών δυνάμεων που ελέγχουν τμήμα της βόρειας Συρίας.

«Δύο πολίτες, μια γυναίκα και ένα μέλος ενός πολιτικού κόμματος, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας σε πέντε τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σήμερα από επιδρομές τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών» κοντά στην πόλη Ταλ Μπρακ, στην επαρχία Χασακέ, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

«Η τουρκική κατοχή στοχοθέτησε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ένα αυτοκίνητο σε δρόμο που συνδέει την πόλη Αλ-Χολ με το Ταλ Μπρακ (...) σκοτώνοντας τρεις πολίτες», μετέδωσε νωρίτερα το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων στη Συρία, το Hawar.

«Αυτό το έγκλημα αποτελεί μέρος μιας σειράς κατάφωρων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγορεύουν τη στοχοθέτηση αμάχων», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Κουρδικές Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας.

Άλλοι δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε άλλο τουρκικό χτύπημα στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με την OSDH, μια ΜΚΟ που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά έχει ένα τεράστιο δίκτυο πηγών στη χώρα.

