Οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέσυραν τα πτώματα τεσσάρων ατόμων από τα ερείπια ενός εξαώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, ενώ ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι οι πυροσβέστες της Μαδρίτης ανέσυραν τα πτώματα των ατόμων που αγνοούνταν μετά την κατάρρευση», έγραψε ο δήμαρχος Χοσέ Λουίς Αλμέιντα στο X.

Τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως τρεις άνδρες ηλικίας μεταξύ 30 και 50 ετών από τον Ισημερινό, το Μάλι και τη Γουινέα-Κονακρύ, οι οποίοι εργάζονταν στο εργοτάξιο ως οικοδόμοι, καθώς και μια 30χρονη γυναίκα, η αρχιτέκτονας του έργου ανακαίνισης, σημειώνει το Reuters.

Τα πτώματά τους βρέθηκαν νωρίς την Τετάρτη, σχεδόν 15 ώρες μετά την κατάρρευση της εσωτερικής δομής του κτιρίου, η οποία άφησε την πρόσοψή του ανέπαφη, σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία η αστυνομία και οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν drones και σκύλους ανίχνευσης. Τρεις άλλοι εργάτες τραυματίστηκαν.

Ένας εργάτης ονόματι Μιχαήλ αντλούσε σκυρόδεμα στους κάτω ορόφους του κτιρίου και βρισκόταν έξω όταν συνέβη η κατάρρευση. Είπε ότι είδε ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης και αμέσως έτρεξε μακριά.

«Ήμουν ο πρώτος που έτρεξα, δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο. Πρώτα θα σώσω τη ζωή μου και, αν μπορέσω, θα σώσω και τους άλλους», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μητρώο κτιρίων υπό κατασκευή της Μαδρίτης, το ακίνητο χτίστηκε το 1965. Υποβλήθηκε σε δύο τεχνικές επιθεωρήσεις το 2012 και το 2022 και χαρακτηρίστηκε «ακατάλληλο» λόγω «της γενικής κατάστασης της πρόσοψης, του εξωτερικού χώρου, των διαχωριστικών τοίχων, της στέγης, των ταρατσών και του συστήματος υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχέτευσης».

Το πρώην κτίριο γραφείων, που βρίσκεται σε μια περιοχή του κέντρου της Μαδρίτης δημοφιλή στους τουρίστες, κοντά στην όπερα και το βασιλικό παλάτι, μετατράπηκε σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων από την κατασκευαστική εταιρεία Rehbilita, σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα της. Η Rehbilita δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το ακίνητο ανήκει στο σαουδικό fund RSR, έναν επενδυτή ακινήτων που ειδικεύεται σε πολυτελή ξενοδοχεία και τουριστικά διαμερίσματα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Η RSR το αγόρασε για 24,5 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Η ανακαίνισή του, που εγκρίθηκε από τις δημοτικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2024, αναμενόταν να διαρκέσει δύο χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.