Κατάρ: Ζητά εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει τον πόλεμο στη Γάζα

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ξεκαθάρισε στο σαουδαραβικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Arabiya ότι απαιτούνται «ισχυρές, γραπτές διεθνείς εγγυήσεις» για να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Τόνισε ότι το Κατάρ θέλει να διασφαλίσει ότι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο - η επιστροφή των ομήρων, η απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας και η παύση των μαχών - θα οδηγήσει στην αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, στην παροχή περισσότερης βοήθειας και σε ένα οριστικό τέλος του πολέμου.

Ο Αλ-Ανσάρι σημειώνει ότι το σχέδιο Τραμπ που συζητείται τώρα αποκλείει ρητά την εκτόπιση κατοίκων από τη Γάζα, καθώς και τον τερματισμό της συζήτησης για προσάρτηση και κατοχή.

Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν συμφωνήσει σε 20 αρχές, αλλά «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως λένε στα αγγλικά».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, αναμένεται σήμερα Τετάρτη στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να συμμετάσχει στις συνεχιζόμενες, έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε την Παρασκευή πως είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας εξάλλου ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας, κάτι που δεν προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Παρών στην Αίγυπτο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, είπε πως το κίνημα θέλει «εγγυήσεις» από τον κ. Τραμπ και τους μεσολαβητές πως ο πόλεμος «θα τελειώσει μια για πάντα». «Δεν εμπιστευόμαστε» το Ισραήλ, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγή του AFP προσκείμενη στην ομάδα διαπραγματευτών της Χαμάς, «παρουσιάστηκαν χθες οι πρώτοι χάρτες από την ισραηλινή πλευρά για την απόσυρση των στρατευμάτων καθώς και τον μηχανισμό και το χρονοδιάγραμμα της ανταλλαγής ομήρων και αιχμαλώτων».

Επίσης χθες, το κρατικό μέσο ενημέρωσης Al Qahera News μετέδωσε πως η Χαμάς ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο Μαρουάν Μπαργούτι – ο γνωστότερος παλαιστίνιος ηγέτης στις ισραηλινές φυλακές – στο πλαίσιο των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για τον κατάλογο των προσώπων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τον επαναπατρισμό των ομήρων.

Η Χαμάς απαιτεί επίσης οι σοροί των δολοφονημένων ηγετών της, Γιάχια και Μουχάμαντ Σινουάρ, να είναι μεταξύ αυτών που θα επιστραφούν από το Ισραήλ, σε αντάλλαγμα για τους 48 ομήρους που κρατούνται από τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το αίτημα έχει υποβληθεί και στο παρελθόν και το Ισραήλ το έχει απορρίψει, σημειώνει η εφημερίδα.

Από την άλλη πλευρά, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα διαμηνύει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου 75%. Επιμένει ακόμη πως θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.160 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας και ανεξάρτητοι ερευνητές του λένε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και τις δυο κατηγορίες.

