Προσωρινή δικαστική δικαίωση για θύμα απάτης με τραπεζικό δάνειο

Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε, απαγορεύει σε Τράπεζα να διεκδικήσει με οποιοδήποτε τρόπο οφειλή από 53χρονο εκπαιδευτικό που ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης και βρέθηκε να χρωστάει 6.000 ευρώ για τραπεζικό δάνειο που ούτε συνήψε ούτε έλαβε.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το δικαστήριο ουσιαστικά δέχεται τον ισχυρισμό του περί απάτης και υποχρεώνει την Τράπεζα, μέχρι την οριστική δικαστική κρίση της υπόθεσης, να μην καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση μέσω διεκδίκησης τόκων και περιουσιακών στοιχείων του 53χρονου, ούτε να τοκίζει και να ανατοκίζει το ποσό του δανείου εφόσον αυτό δεν εισπράττεται.

Ακόμη η Τράπεζα απαγορεύεται να αποστείλει στοιχεία του στον Τειρεσία και να μην προχωρήσει γενικότερα σε οποιαδήποτε ενέργεια σε βάρος του.

Με μήνυση που κατέθεσε ο ιδιος για απάτη, η υπόθεση ερευνάται κι από την Αστυνομία ώστε να ταυτοποιηθεί το πρόσωπο που εισέπραξε σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό του δανείου (σε δύο δόσεις των 3.000 ευρώ)

