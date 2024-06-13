Η Ρωσία κάνει πρόβες ανάπτυξης τακτικών πυρηνικών όπλων με εικονικές κεφαλές, με εντολή Πούτιν

Οι ρωσικές ασκήσεις για την ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων σε θέση μάχης περιελάμβαναν την ειδική παράδοση εικονικών πυρηνικών κεφαλών σε προωθημένα σημεία αποθήκευσης και σε ένα αεροδρόμιο όπου φορτώθηκαν σε βομβαρδιστικά, σύμφωνα με την επίλεκτη μονάδα πυρηνικών όπλων της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τη διεξαγωγή πυρηνικών ασκήσεων μετά από απειλές που υπήρξαν όπως είπε η Ρωσία, από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων που δόθηκαν από δυτικούς αξιωματούχους, ότι θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία με δυτικά όπλα.

Στα γυμνάσια που πραγματοποιήθηκαν στα νότια της Ρωσίας, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, συμμετείχαν στρατιώτες από τη στρατιωτική περιφέρεια του Λένινγκραντ στα βορειοδυτικά της Ρωσίας, κινητοί εκτοξευτές πυραύλων, η αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό.

Σε μια σπάνια ανακοίνωση της, η 12η Κύρια Διεύθυνση της Ρωσίας (12 GU MO), η οποία είναι αρμόδια για τη φύλαξη, συντήρηση, μεταφορά και παράδοση του τεράστιου οπλοστασίου πυρηνικών όπλων της Ρωσίας, αναφέρει ότι οι ασκήσεις θα αναλυθούν για να γίνουν βελτιώσεις.

Η εν λόγω Διεύθυνση «εξασφάλισε την παράδοση πυρηνικών εκπαιδευτικών πυρομαχικών στα σημεία αποθήκευσης πεδίου στην περιοχή που βρίσκεται η πυραυλική ταξιαρχία και το επιχειρησιακό αεροδρόμιο της αεροπορίας εφόδου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης των μη στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων θα καθοριστεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των στόχων σε διάφορα σενάρια ανάπτυξης της στρατιωτικό-πολιτικής κατάστασης».

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας δείχνει Ρώσους ναύτες να εστιάζουν σε έναν εικονικό στόχο και στη συνέχεια να μετρούν αντίστροφα για την εκτόξευση, και εν συνεχεία να πατούν το κουμπί που γράφει ‘εκτόξευση’.

Η Ρωσία λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους σπρώχνουν τον κόσμο στα πρόθυρα πυρηνικής αντιπαράθεσης δίνοντας στην Ουκρανία όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται εναντίον του ρωσικού εδάφους.

Αποστολή Σήματος

Όλες οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις - η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Γαλλία και η Βρετανία - πραγματοποιούν πυρηνικές ασκήσεις, αλλά είναι πολύ σπάνιο να τις συνδέουν ρητά και δημόσια με μια σημαντική τρέχουσα κρίση - όπως έκανε η Ρωσία για την Ουκρανία.

Με τον τρόπο αυτό, η Ρωσία προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους μεγαλύτερους Ευρωπαίους συμμάχους της ότι το να επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει τη Ρωσία με όλο και μεγαλύτερα και πιο προηγμένα δυτικά όπλα είναι μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να έχει συνέπειες.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο, κατέχοντας περίπου το 88% των πυρηνικών όπλων του κόσμου, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περίπου 100 μη στρατηγικά πυρηνικά όπλα Β61 που έχουν αναπτυχθεί σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες - Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Βέλγιο και Ολλανδία, σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists. Οι ΗΠΑ έχουν άλλα 100 τέτοια όπλα εντός των συνόρων τους.

Η Ρωσία διαθέτει περίπου 1.558 μη στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές, αν και οι ειδικοί στον έλεγχο των εξοπλισμών λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να ειπωθεί ποιος είναι ο ακριβής αριθμός τους λόγω της μυστικότητας.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι πολλά από τα τακτικά πυρηνικά όπλα της Ρωσίας έχουν εκρηκτική ισχύ 70-75 κιλοτόνων - περίπου πέντε φορές το μέγεθος της αμερικανικής πυρηνικής βόμβας που έπεσε στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945.

Πηγή: skai.gr

