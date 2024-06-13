Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι η Γαλλία εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη σύγκρουση στην Ουκρανία και αυξάνει τον κίνδυνο μιας απευθείας αναμέτρησης με τη Ρωσία.
Η Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήρθε η ώρα ο γαλλικός λαός να ξυπνήσει και να συνειδητοποιήσει αυτό στο οποίο οδηγείται.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει υποσχεθεί να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000-5 και τους τελευταίους μήνες έχει αναφέρει την πιθανότητα στρατεύματα του ΝΑΤΟ να αναπτυχθούν στην Ουκρανία για να τη βοηθήσουν να αμυνθεί κατά της Ρωσίας.
