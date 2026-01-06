Το κατηγορητήριο εναντίον του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, το οποίο αποκαλύφθηκε από τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι το Σάββατο το πρωί, προσθέτει κατηγορίες σε μια καταγγελία για διακίνηση ναρκωτικών που ασκήθηκε εναντίον του ηγέτη της Βενεζουέλας το 2020 αναφέρει ο Guardian.

Στο νέο κατηγορητήριο διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο Μαδούρο και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, συνεργάστηκαν στενά με διεθνείς οργανισμούς διακίνησης ναρκωτικών για να μεταφέρουν παράνομα ναρκωτικά στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα πλούτιζαν.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν αναγνωρίζει τον Μαδούρο ως τον νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας - αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με την αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ - και το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι «από τις πρώτες του μέρες στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, ο Μαδούρο έχει αμαυρώσει κάθε δημόσιο αξίωμα που κατείχε» και έχει «μετακινήσει φορτία κοκαΐνης υπό την προστασία των αρχών επιβολής του νόμου της Βενεζουέλας».

Ποιοι οι κατηγορούμενοι αυτή τη φορά

Το κατηγορητήριο απαριθμεί έξι άτομα ως κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένων του Μαδούρο, της συζύγου του, του γιου του Νικολάς Ερνέστο Μαδούρο Γκουέρα, και του Χέκτορ Φλόρες αρχηγού της περιβόητης βενεζουελανής συμμορίας Tren de Aragua.

Ποιες είναι οι κατηγορίες

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία «ναρκοτρομοκρατίας», συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών εναντίον των ΗΠΑ.



Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Μαδούρο έχει δεσμούς με έξι διαφορετικές συμμορίες και ομάδες διακίνησης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων δύο αντάρτικων ομάδων από την Κολομβία - τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας, FARC, και τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό, ELN, καθώς και την Tren de Aragua, και δύο μεξικανικές εγκληματικές ομάδες, τη Sinaloa και τους Zetas.



«Ο Μαδούρο και οι συνεργοί του συνεργάζονται, εδώ και δεκαετίες, με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο και βασίζονταν σε διεφθαρμένους αξιωματούχους σε όλη την περιοχή, για να διανέμουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες», επισημαίνεται.

]

Πώς διαφέρει από το κατηγορητήριο του 2020;

Το νέο κατηγορητήριο προστίθεται στο υπάρχον κατηγορητήριο του 2020 που απήγγειλε στον Μαδούρο και σε 14 άλλους νέες κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία», συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης και κατηγορίες για όπλα. Προσθέτει όμως και τη σύζυγο του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, η οποία δεν είχε αρχικά καταχωρηθεί, και την κατηγορεί ότι δέχτηκε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός διακινητή και του επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών της Βενεζουέλας.

Πόσο αναλυτικό είναι το κατηγορητήριο;

Το κατηγορητήριο αναλύει λεπτομερώς τον φερόμενο συντονισμό του Μαδούρο με τις FARC, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας για συνάντηση μεταξύ του Μαδούρο και των ηγετών της ομάδας μέσω του γιου του Μαδούρο, Νικολάς Ερνέστο Μαδούρο Γκέρα, ή «Νικολάσιτο», για την ανταλλαγή όπλων με κοκαΐνη.



Είναι, ωστόσο, ασαφές σχετικά με την ακριβή φύση της φερόμενης σχέσης μεταξύ του Μαδούρο και των μεξικανικών καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Οι επικριτές της λογικής της κυβέρνησης Τραμπ - να περιορίσει τις εισαγωγές φαιντανύλης στις ΗΠΑ - επισημαίνουν ότι το θανατηφόρο συνθετικό ναρκωτικό παράγεται κυρίως στο Μεξικό μέσω πρόδρομων ουσιών από την Κίνα και σπάνια διακινείται μέσω Βενεζουέλας στις ΗΠΑ.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι το 2011, ο τότε ηγέτης του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, χρηματοδότησε εργαστήρια κοκαΐνης στην Κολομβία και ότι η κοκαΐνη που παράγεται σε αυτά τα εργαστήρια μεταφέρθηκε στη συνέχεια υπό την προστασία μαχητών των FARC στη Βενεζουέλα.

Ούγκο Καρβαχάλ Μπάριος

Το «βαθύ λαρύγγι» του Τραμπ

Ο Ούγκο Καρβαχάλ Μπάριος, με το παρατσούκλι «Ελ Πόλο» (Το Κοτόπουλο), πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Ούγκο Τσάβες, ο οποίος τώρα περιμένει την καταδίκη του στις ΗΠΑ αφότου δήλωσε ένοχος για αδικήματα τρομοκρατίας σε σχέση με ναρκωτικά, διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, μπορεί να βοηθάει Αμερικανούς αξιωματούχους.



Σε επιστολή που απηύθυνε στον Ντόναλντ Τραμπ και «τον Λαό των Ηνωμένων Πολιτειών» πέρυσι, ο Καρβαχάλ δήλωσε ότι ελπίζει να «εξιλεωθεί» παρέχοντας πληροφορίες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αρχές των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τις απειλές της ηγεσίας της Βενεζουέλας.



Ο Καρβαχάλ ισχυρίστηκε στην επιστολή ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξελίχθηκε σε εγκληματική επιχείρηση κατά την εποχή Τσάβες και ότι οι ηγέτες της λειτουργούν το δίκτυο «Καρτέλ των Ήλιων» παράλληλα με τον στρατό της Βενεζουέλας - μια συμμαχία που έχει σχεδιαστεί για να βλάψει τις ΗΠΑ - σε συνεργασία με κολομβιανές αντάρτικες ομάδες, καθώς και με Κουβανούς πράκτορες, αλλά και τη Χεζμπολάχ.

Η πραγματική ζημιά που αντιμετωπίζει τώρα η Τεχεράνη, και κατ' επέκταση η Χεζμπολάχ, η οποία έχει ενισχύσει ένα οικονομικό δίκτυο εντός της Βενεζουέλας, θα εξαρτηθεί από την κατεύθυνση που θα πάρει το Καράκας στην περίοδο μετά τον Μαδούρο. Εάν η Βενεζουέλα παραμείνει εχθρική προς τη Δύση και συνεχίσει να συνεργάζεται με το Ιράν, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι περιορισμένος. Εάν, ωστόσο, προχωρήσει στην επανασύνδεση με τις δυτικές οικονομίες, ένα από τα ταχύτερα, «φθηνότερα» και πιο συμβολικά βήματα θα ήταν το απότομα «πάγωμα» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

«Αθώος» και «αιχμάλωτος πολέμου» δήλωσε ο Μαδούρο

Αντιμέτωπος με μία νέα πραγματικότητα, ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, δηλώνοντας αθώος για τις βαριές κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας και αμφισβητώντας τη νομιμότητα της σύλληψής του, την ώρα που η υπόθεσή του πυροδοτεί έντονες διεθνείς αντιδράσεις και ανοίγει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της Βενεζουέλας.

Δύο ημέρες αφότου απομακρύνθηκε βίαια από την κατοικία του στο Καράκας, ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε στο δικαστήριο, μεταξύ άλλων, ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».

Ο Μαδούρο, που συνελήφθη το Σάββατο από κομάντος της αμερικανικής Delta Force και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φορούσε σκούρο μπλε πουκάμισο πάνω από πορτοκαλί στολή κράτησης και ακουστικά για τη μετάφραση.

