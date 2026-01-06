Στην «κατάψυξη» το Ηνωμένο Βασίλειο: Κλειστά σχολεία και προβλήματα στις μετακινήσεις

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένα δριμύ κύμα ψύχους προερχόμενο από την Αρκτική σαρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο με τον υδράργυρο να κατρακυλά στους -12,5 βαθμούς Κελσίου και τις πυκνές χιονοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα για δεύτερο εικοσιτετράωρο.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι προειδοποιήσεις για χιόνι και παγετό παραμένουν σε ισχύ για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η χαμηλότερη θερμοκρασία καά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκε στο Νόρφολκ (-12,5°C), ενώ μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο και το Μπέρμιγχαμ είδαν το θερμόμετρο να δείχνει -8°C.

The A90 south of Aberdeen looks like something from a video you see of Arctic Norway or Finland. One of the biggest snow events of the last 20 years in north-east Scotland for sure.pic.twitter.com/vkDt3al2uJ — Iain Cameron (@theiaincameron) January 6, 2026

Ως αποτέλεσμα, η επιστροφή των μαθητών από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές αποδείχθηκε αδύνατη σε πολλές περιοχές. Εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά στη Σκωτία, καθώς και σε περιοχές της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις έχουν επίσης πληγεί σοβαρά

Το αεροδρόμιο Τζον Λένον του Λίβερπουλ και το αεροδρόμιο του Ντέρι αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία των διαδρόμων τους για τον καθαρισμό χιονιού και πάγου.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία διαχείρισης των σιδηροδρόμων ανέφερε προβλήματα στη λειτουργία των γραμμών λόγω του παγετού. Στη Σκωτία, δεν εκτελούνται δρομολόγια βόρεια του Εδιμβούργου προς Αμπερντίν και Ινβερνές, ενώ στην Ουαλία πολλά δρομολόγια έχουν ανασταλεί. Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων λόγω παγετού και καλούν τους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με κιτ έκτακτης ανάγκης.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από τον Ατλαντικό συναντά την αρκτική μάζα πάνω από τη χώρα.

Another Hefty snow shower in Scarborough ! pic.twitter.com/9bBvxZJTmc — Paul Hudson (@Hudsonweather) January 5, 2026

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αγγλία, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως το πρωί της Παρασκευής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για σημαντικές επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, επισημαίνοντας την πιθανή αύξηση της θνησιμότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των ευπαθών ομάδων.

Η υπουργός μεταφορών της Σκωτίας, Φιόνα Χίσλοπ, υπογράμμισε τη δυσκολία της κατάστασης, ειδικά καθώς η κακοκαιρία συμπίπτει με την επιστροφή πολλών πολιτών στην εργασία τους μετά τις γιορτές. «Εάν πρέπει οπωσδήποτε να ταξιδέψετε, βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας είναι έτοιμο για τις χειμερινές συνθήκες», τόνισε χαρακτηριστικά.

