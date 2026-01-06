Συντονισμός Στάρμερ με τη Νορβηγία ενόψει της συνάντησης της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στη γαλλική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη στενότερου διεθνούς συντονισμού για την επίτευξη ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας σε στρατηγικής σημασίας περιοχές.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σημερινή σύνοδος στο Παρίσι αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενοποίηση του σχεδιασμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της «Συμμαχίας των Προθύμων». Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σαφούς οδικού χάρτη για την παύση των εχθροπραξιών.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διατηρήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεων, με τελικό σκοπό μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή.

Πέρα από τις διεθνείς πολεμικές συρράξεις, Στάρμερ και Στέρε έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια των χωρών τους. Η συζήτηση βασίστηκε στην ήδη στενή και μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Νορβηγίας, δεδομένης της γεωπολιτικής σημασίας της Αρκτικής και της ανάγκης προστασίας των θαλάσσιων οδών και των υποδομών ενέργειας.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, το τηλεφώνημα ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τους δύο πρωθυπουργούς να ανανεώνουν το ραντεβού τους για σήμερα στο Παρίσι, όπου θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους στο περιθώριο της πολυμερούς συνάντησης.

Πηγή: skai.gr

