Τα παιδιά της Ζιζέλ Πελικό δήλωσαν «απογοητευμένα» από τις ποινές που επιβλήθηκαν στους 51 κατηγορούμενους στη δίκη για τους βιασμούς της μητέρας τους, οι οποίες κυμαίνονται από 3 χρόνια φυλάκιση έως 20 χρόνια κάθειρξη, εκτιμώντας ότι είναι πολύ «μικρές».

«Τα παιδιά είναι απογοητευμένα από αυτές τις μικρές ποινές», σχολίασε μέλος της οικογένειας Πελικό, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Κανένα μέλος της οικογένειας δεν θέλησε να μιλήσει με τον Ντομινίκ Πελικό μετά την καταδίκη του σε 20 χρόνια κάθειρξη. «Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα», τόνισε η πηγή.

Οι δικαστές στο δικαστήριο της Βοκλίζ ακολούθησαν τις συστάσεις της εισαγγελίας, η οποία είχε ζητήσει να κριθούν ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι. Ωστόσο τους επέβαλε ποινές μικρότερες από αυτές που είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς, με εξαίρεση την περίπτωση του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε στη μέγιστη ποινή των 20 ετών.

Στους 50 συγκατηγορούμενούς του, άνδρες ηλικίας 27 ως 74 ετών, επιβλήθηκαν ποινές από τρία χρόνια φυλάκιση, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή, μέχρι 20 χρόνια κάθειρξη.

Τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ο Νταβίντ, η Καρολίν και ο Φλοριάν, έφτασαν στο δικαστήριο σήμερα περίπου στις 08:30 τοπική ώρα.

Η μητέρα τους Ζιζέλ έφτασε χαμογελαστή, με το συγκεντρωμένο πλήθος να της φωνάζει «μπράβο», γύρω στις 9:00 συνοδευόμενη από τους δύο δικηγόρους της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

