Ο αρχηγός της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας (Luftwaffe), αντιπτέραρχος Χόλγκερ Νόιμαν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να αναπτύξει τις δικές της αμυντικές δυνατότητες και, ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχίσει να προμηθεύεται δοκιμασμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τη ρωσική απειλή.

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Νόιμαν δήλωσε ότι, εφόσον στόχος της Luftwaffe και του ΝΑΤΟ είναι η ταχεία επιχειρησιακή ετοιμότητα, η αγορά ήδη διαθέσιμων συστημάτων αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική λύση. Όπως τόνισε, «η ανάπτυξη των δικών μας δυνατοτήτων απαιτεί χρόνο. Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε χρόνο».

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και να μειώσει την εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που ευνοούν τις κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γερμανό αξιωματικό, οι ανάγκες των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων είναι άμεσες και δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να ωριμάσουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το αμερικανικό μαχητικό πέμπτης γενιάς F-35 Lightning II της Lockheed Martin. Η Γερμανία έχει ήδη εγκρίνει την αγορά 35 αεροσκαφών έναντι 8,3 δισ. ευρώ για την αντικατάσταση των παλαιών Tornado, τα οποία συμμετέχουν στην αποστολή πυρηνικής αποτροπής του ΝΑΤΟ. Το πρώτο γερμανικό F-35 αναμένεται να εξέλθει από τη γραμμή παραγωγής στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στη βάση Μπίχελ προβλέπονται έως τα τέλη του 2027.

Ο Νόιμαν αποκάλυψε επίσης ότι εντός της Luftwaffe εξετάζεται το ενδεχόμενο αγοράς επιπλέον F-35, αν και υπογράμμισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετική απόφαση από το γερμανικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του POLITICO, η γερμανική κυβέρνηση έχει δεσμεύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ για την πιθανή προμήθεια ακόμη 15 αεροσκαφών, αυξάνοντας τον συνολικό στόλο από 35 σε 50.

Παράλληλα, η Γερμανία θα προμηθευτεί νέα παρτίδα Eurofighter με παραδόσεις την περίοδο 2031–2034. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Luftwaffe ξεκαθάρισε ότι μετά το 2035 δεν θα πρέπει να αποκτηθούν άλλα μαχητικά τέταρτης γενιάς, τονίζοντας ότι όλα τα νέα αεροσκάφη θα πρέπει να είναι πέμπτης γενιάς ή ακόμη πιο προηγμένα.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Future Combat Air System (FCAS), μετά τη διαφωνία Γερμανίας και Γαλλίας για το κοινό μαχητικό έκτης γενιάς, ο Νόιμαν υποστήριξε ότι το συνολικό πρόγραμμα δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά μόνο το σχέδιο για την από κοινού ανάπτυξη του επανδρωμένου αεροσκάφους.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η μακροπρόθεσμη λύση πρέπει να παραμείνει ευρωπαϊκή, είτε μέσω συμμετοχής σε υφιστάμενο πρόγραμμα είτε μέσω ανάπτυξης νέου μαχητικού με ευρωπαίους εταίρους. Ωστόσο, όπως είπε, κανένα από αυτά τα σχέδια δεν αναμένεται να αποδώσει επιχειρησιακό αεροσκάφος έως το 2035, αφήνοντας ανοικτό το ερώτημα για το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες της επόμενης δεκαετίας.

Πηγή: skai.gr

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