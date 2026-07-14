Η Ευρώπη αναπτύσσει δικό της αναχαιτιστικό σύστημα κατά βαλλιστικών πυραύλων

Ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής πυραύλων και αμυντικοί όμιλοι ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας κοινοπραξίας με στόχο την ανάπτυξη του πρώτου ευρωπαϊκού αναχαιτιστικού πυραύλου ικανού να καταστρέφει βαλλιστικούς πυραύλους μέσου και ενδιάμεσου βεληνεκούς στο διάστημα.

Οι εταιρείες Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran και η αεροδιαστημική νεοφυής επιχείρηση Destinus υπέγραψαν στο Παρίσι επιστολή προθέσεων για την ίδρυση της κοινοπραξίας Bliksem EXO Consortium, με στόχο την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού, αυτόνομου εξωατμοσφαιρικού αναχαιτιστικού πυραύλου.

Η Ευρώπη επιδιώκει να καλύψει κρίσιμα κενά στην αεράμυνα και την αντιβαλλιστική άμυνα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την απειλή από βαλλιστικούς πυραύλους.

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά την έναρξη, στο Παρίσι, της Ολοκληρωμένης Συμμαχίας Αντιβαλλιστικής Άμυνας (Integrated Anti-Ballistic Missile Coalition), στο πλαίσιο της οποίας Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν από κοινού μια οικονομικότερη εναλλακτική λύση στο αμερικανικό σύστημα αεράμυνας Patriot, καθώς η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρότερου βεληνεκούς ακολουθούν συνήθως τροχιές που παραμένουν εντός της ατμόσφαιρας ή περνούν μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα από το εγγύς διάστημα. Αντίθετα, οι πύραυλοι μεγαλύτερου βεληνεκούς διανύουν το μεγαλύτερο μέρος της ενδιάμεσης φάσης της πτήσης τους εκτός της ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με την επιστολή προθέσεων, οι συμμετέχουσες εταιρείες σκοπεύουν να υπογράψουν δεσμευτική συμφωνία για τη σύσταση της κοινοπραξίας μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, να ξεκινήσουν τις κοινές μηχανολογικές εργασίες τον Αύγουστο και να πραγματοποιήσουν το 2027 δοκιμή του εξωατμοσφαιρικού οχήματος αναχαίτισης («kill vehicle») στο διάστημα.

Η συμφωνία αυτή καθαυτή δεν δεσμεύει τα μέρη να χρηματοδοτήσουν ή να προμηθευτούν το σύστημα, διευκρίνισαν οι εταιρείες σε κοινή τους ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

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