Το μέγεθος της επιδημίας του ιού του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μπορεί να ξεπερνά «κατά δύο με τέσσερις φορές» τις επίσημες εκτιμήσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο εντοπισμός των κρουσμάτων σημειώνει πρόοδο.

«Σύμφωνα με τις προβολές μας, υπολογίζεται ότι το μέγεθος της επιδημίας αντιπροσωπεύει τουλάχιστον δύο με τέσσερις φορές τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων», δήλωσε ο Τσίκουε Ιχεκουεάζου, ο οποίος διευθύνει το πρόγραμμα του ΠΟΥ διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων υγείας, σημειώνοντας ότι η ικανότητα του οργανισμού «να εντοπίζει τα κρούσματα αυξάνεται και βελτιώνεται κάθε μέρα».

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ύστερα από επίσκεψή του στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, ο αξιωματούχος του ΠΟΥ σημείωσε επίσης ότι ο οργανισμός έχει λάβει λιγότερη από τη μισή χρηματοδότηση που χρειάζεται για την καταπολέμηση της επιδημίας του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της χώρας αυτής και απηύθυνε έκκληση στους δωρητές να μην εγκαταλείψουν τη ΛΔ Κονγκό σε ένα κρίσιμο στάδιο της επιδημίας.

Ο ΠΟΥ έχει λάβει περίπου το 40% από τα 115 εκατομμύρια δολάρια που απηύθυνε έκκληση να συγκεντρωθούν για να αντιμετωπιστεί το ξέσπασμα του στελέχους Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo) του Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία ή εμβόλιο. Τουλάχιστον 1.926 άνθρωποι έχουν προσβληθεί και 702 πεθάνει, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

«Η επιδημία αυτή απαιτεί πόρους που αρμόζουν στην κλίμακα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό δεν είναι ένα βάρος που μπορεί να επιτραπεί να σηκώσει μόνη της η ΛΔ Κονγκό», τόνισε ο Τσίκουε Ιχεκουεάζου ύστερα από επίσκεψή του στην Ιτούρι, τη χειρότερα πληγείσα επαρχία της χώρας.

Η αντιμετώπιση της επιδημίας έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο και χρειάζονται ενισχυμένες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την απομόνωση ασθενών μετά την εξάπλωση κρουσμάτων αυτήν την εβδομάδα σε δύο νέες επαρχίες, τόνισε.

«Είναι λίγο σαν ένας μαραθώνιος. Δεν μπορείς να εγκαταλείψεις ύστερα από τον πρώτο γύρο ή τον δεύτερο. Πρέπει απλώς να συνεχίζεις ακόμη και όταν αρχίζεις να κουράζεσαι και να εξαντλείσαι», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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