Xρήση βίας προς άγραν ψήφων στην Ιταλία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ακροδεξιός Ιταλός επιχειρηματίας και πολιτικός, Τζουζέπε Μπαρμπόνι, επιτέθηκε σωματικά σε Αιγύπτιο μετανάστη σε κεντρικό δρόμο της Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, γεγονός που προκάλεσε διεθνή αποτροπιασμό.

Το περιστατικό εγείρει ανησυχίες για εθισμό στη βία , ιδιαίτερα εν μέσω της προεκλογικής περιόδου στην Ιταλία.

Η δικαιοσύνη ερευνά την υπόθεση για πιθανή άσκηση δίωξης κατά του Μπαρμπόνι για πρόκληση σωματικής βλάβης , ενώ το θύμα φέρεται να χρειάζεται ιατρική βοήθεια που δεν του παρέσχε κανείς.

Σοκάρει στην Ιταλία η χρήση σωματικής βίας ακροδεξιού πολιτικού εναντίον μετανάστη. Η Ιταλία εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο.Ανταπόκριση από την Ρώμη



Δεν πρόκειται απλά και μόνον για ένα βίαιο συμβάν. Το θέμα είναι πολύ σοβαρότερο και μπορεί να οδηγήσει όπως φαίνεται, σε πραγματικό «εθισμό στην βία». Έκανε τον γύρο του κόσμου και προκάλεσε αποτροπιασμό το βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο Ιταλός επιχειρηματίας και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, Τζουζέπε Μπαρμπόνι. Σε κεντρικό δρόμο της κωμόπολης Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, επιτέθηκε σε Αιγύπτιο μετανάστη ο οποίος μπλόκαρε την κίνηση των αυτοκινήτων. Τον έριξε στην άσφαλτο, τον γρονθοκόπησε και στο τέλος τον πέταξε βίαια στο πεζοδρόμιο. Ο Μπαρμπόνι δραστηριοποιείται στον τομέα των ειδών πολυτελείας και ήταν από τους πρώτους που αποφάσισαν να γραφτούν στο ακροδεξιό κόμμα του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο μετανάστης θύμα της επίθεσης, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, έχρηζε ιατρικής βοήθειας για την οποία όμως δεν φρόντισε κανείς. Ο Ιταλός επιχειρηματίας προχώρησε σε μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης, την οποία αποφάσισε και να διαφημίσει. Με την όλη υπόθεση ασχολείται η δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει να κρίνει αν πρέπει να προχωρήσει σε άσκηση δίωξης για πρόκληση σωματικής βλάβης.Πρώτη φορά και σωματική βία ...Μέχρι τώρα, ακόμη και οι πιο ακραίοι εκπρόσωποι της Λέγκα και του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι δεν είχαν περάσει ποτέ από την λεκτική, στην σωματική βία. Είναι το πρώτο συμβάν αυτού του είδους και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι και το τελευταίο. Ο Μπαρμπόνι δεν είναι ένα απλό στέλεχος του κόμματος Εθνικό Μέλλον: σύμφωνα με σχολιαστές, βρέθηκε στην αμερικανική πρεσβεία στην Ρώμη για την γιορτή της 4ης Ιουλίου, όπου και φέρεται να παρουσίασε σειρά υψηλόβαθμων στρατιωτικών που είχαν κληθεί στην δεξίωση. Σε δηλώσεις του, δε, σε ιταλικό ιδιωτικό ραδιόφωνο, υπογράμμισε ότι «δεν μετανιώνει για την πράξη του, αλλά ότι «ίσως θα ήταν καλύτερα να φροντίσει να “κοιμήσει” τον μετανάστη».O προφανής στόχος είναι να επιτευχθεί διχασμός της ιταλικής κοινωνίας. Να παρουσιαστεί η αυτοδικία, ως αναγκαία λύση, όπως είχε επιχειρήσει να κάνει στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή. Το κόμμα του στρατηγού Βανάτσι επιθυμεί, άλλωστε, τον μαζικό επαναπατρισμό των παράτυπων μεταναστών και δεν ασκεί καμία απολύτως κριτική στις μεθόδους της Ice, η οποία, κατά τραγική σύμπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες φέρεται να δολοφόνησε έναν ακόμη άνδρα, στην πολιτεία του Μέιν.Προεκλογική περίοδοςΜέσα σε αυτό το κλίμα, η Ιταλία εισέρχεται, από το φθινόπωρο, σε προεκλογική περίοδο. Οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές είναι πολύ πιθανό να στηθούν την ερχόμενη άνοιξη, έξι μήνες νωρίτερα από την ολοκλήρωση της νομοθετικής περιόδου. Είναι σαφές ότι ο Βανάτσι και οι ομοϊδεάτες του θα συνεχίσουν να τραβάνε το σχοινί.Την ίδια ώρα, η Λέγκα και τα Αδέλφια της Ιταλίας φοβούνται ότι με τον νέο αυτό αντίπαλο μπορεί να χάσουν τους δεξιότερους ψηφοφόρους τους και είναι επίσης πιθανό να επιλέξουν και αυτοί, τον δρόμο που οδηγεί σε εύκολες, ξενοφοβικές κορώνες.Μένει να διαπιστωθεί αν η ιταλική κοινωνία - ή τουλάχιστον το υγιές μέρος της- θα καταφέρει να βάλει κάποια σαφή όσο και αυστηρά όρια. Αρχίζοντας από το ό,τι η απειλή της σωματικής ακεραιότητας, η χρήση της βίας προς άγραν ψήφων, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, σε καμία περίπτωση.

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