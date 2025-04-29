Μια νέα τάση στις γνωριμίες έρχεται από τη μακρινή Κίνα αφού χιλιάδες νέοι και νέες αναζητούν πλέον τον έρωτα μέσα από ζωντανές βιντεοκλήσεις.

Ο 25χρονος Στιβ Τσεν απογοητευμένος από τα παραδοσιακά ραντεβού γνώρισε την πρώτη του κοπέλα με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε να φανταστεί πριν: μια ζωντανή βιντεοκλήση. Ο Τσεν ακολούθησε μια νέα τάση μεταξύ των νέων, ελεύθερων ανθρώπων στην Κίνα. Όσοι αναζητούν την αγάπη μπαίνουν σε video chat που φιλοξενούνται από αυτή που ονομάζεται «κυβερνοπροξενήτρα», ενώ χιλιάδες θεατές παρακολουθούν και σχολιάζουν σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο ερωτεύτηκε.

Ο αριθμός των άγαμων ατόμων στην Κίνα άνω των 15 ετών έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 240 εκατομμυρίων το 2023, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Αντιμέτωπη με την κατακόρυφη πτώση του ποσοστού γεννήσεων και τη γήρανση του πληθυσμού, η κυβέρνηση ενθάρρυνε τους άγαμους να παντρευτούν και να κάνουν πολλά παιδιά.

Η Tian Xin εργάζεται σε τεχνολογική εταιρεία το πρωί. Τα βράδια όμως απασχολείται ως «ψηφιακή προξενήτρα» και συγκεντρώνει πάνω από 130.000 followers. Μέσα από τις εκπομπές της, οργανώνει ομαδικά ραντεβού σε ζωντανή μετάδοση και σπάει τον πάγο με ευαίσθητες ερωτήσεις όπως: ηλικία, ζώδιο, επάγγελμα και εισόδημα.

«Η ενσυναίσθηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πρέπει να δείχνεις ενσυναίσθηση σε αυτά που λένε οι άνθρωποι», δήλωσε η Tian στο Associated Press.

Σε ένα τυπικό livestream της που πραγματοποιείται στις 11 το βράδυ, πάνω από 800 θεατές συνδέονται.

Η Tian ξεκινά κάνοντας σε κάθε συμμετέχοντα τις ίδιες ερωτήσεις, ηλικία, βάρος, ύψος, εισόδημα, τοποθεσία, ζώδιο, χόμπι και απαιτήσεις για συντρόφους.

«Έχεις κάποιο ταλέντο ή δεξιότητες να μας δείξεις;» ρώτησε η Tian έναν καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Ο άντρας έβγαλε το πουκάμισό του και έδειξε τους δικέφαλους μύες και τους κοιλιακούς του. Τα στόματα άνοιξαν διάπλατα. Κάποιοι χειροκρότησαν.

Ένα νέο σχόλιο εμφανίστηκε στη συνομιλία με μια σειρά από γελαστά emoji: «Χαχα. Είναι τόσο ανταγωνιστικά τα ραντεβού στις μέρες μας;»

Μετά τις αρχικές ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την καθημερινότητά τους και την εργασία τους καθώς ασχολούνταν με τις βραδινές τους ρουτίνες — όλα μπροστά στην κάμερα.

Ο Τσεν δεν είναι ο μόνος που νιώθει ότι δεν μπορεί να ερωτευθεί. Πάνω από το 30% των νέων που είναι ελεύθεροι δήλωσαν ότι αυτό οφείλεται στο φορτωμένο πρόγραμμα εργασίας τους, σύμφωνα με έκθεση του 2025 από την iiMedia Research, μια κινεζική εταιρεία ανάλυσης δεδομένων. Πολλές εταιρείες στην Κίνα ζητούν από τους υπαλλήλους τους να εργάζονται 12 ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα. Ως απάντηση, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση να εργάζονται όσο το δυνατόν λιγότερο — και να επιλέγουν να παραμένουν ελεύθεροι — για να αντισταθούν στις κοινωνικές πιέσεις.

Για όσους θέλουν να παντρευτούν, τα ζωντανά βίντεο αποτελούν μια ελκυστική εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές μεθόδους γνωριμιών. Είναι επίσης μια νέα τάση για όσους έχουν κουραστεί από τις εφαρμογές γνωριμιών.

Η Κριστίν Ζανγκ μία από τις τακτικές θεατές, γνώρισε μέσα από τα livestream τον Τσεν. Είπε ότι τα βίντεο που μεταδίδονται ζωντανά είναι πιο διασκεδαστικά και διαδραστικά από τις εφαρμογές. Μπροστά σε εκατοντάδες θεατές σε ζωντανή μετάδοση, η Ζανγκ είπε ότι είναι ερωτευμένη μαζί του. Πολλοί συμμετέχοντες εντυπωσιάστηκαν από το θάρρος της. Η προξενήτρα τους σύστησε και τους ενθάρρυνε να μιλήσουν κατ' ιδίαν εκτός ζωντανής μετάδοσης. Έστειλαν μηνύματα και συναντήθηκαν από κοντά αρκετούς μήνες αργότερα.

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, οι δυο τους βρίσκονται σε σοβαρή σχέση.

Και οι δύο δήλωσαν ότι αισθάνονται τυχεροί που γνωρίστηκαν.

«Το να βρεις την αγάπη είναι δύσκολο. Έπρεπε να βρω το θάρρος να μοιραστώ τα συναισθήματά μου μπροστά στην κάμερα», είπε η Ζανγκ. «Νομίζω ότι μόνο όσοι είναι γενναίοι βρίσκουν την αγάπη».

