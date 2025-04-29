Η αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό από τον Ντόναλντ Τραμπ του πρώην Ρεπουμπλικανού εκλεγμένου και επιχειρηματία Ντέιβιντ Περντού στη θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Κίνα, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο αντίπαλων υπερδυνάμεων.

Ηλικίας 75 ετών, ο πρώην γερουσιαστής της πολιτείας της Τζόρτζια, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, είναι μεταξύ των Ρεπουμπλικανών που υιοθέτησαν τις αβάσιμες κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ περί εκλογικής νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες ο δισεκατομμυριούχος έχασε από τον Τζο Μπάιντεν.

Στις αρχές Απριλίου, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στη Γερουσία, ο Ντέιβιντ Περντού ερωτήθηκε ελάχιστα για την αντίθεσή του παλαιότερα σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα στην πρώτη του θητεία.

Πρώην επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού αθλητικών ρούχων και υποδημάτων Reebok και της αλυσίδας καταστημάτων Dollar General, ο γερουσιαστής εκτιμούσε το 2018 ότι μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση ήταν αναγκαία στον εμπορικό πόλεμο που ήδη κλόνιζε τις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Κατά την ακρόασή του στη Γερουσία δεν αναφέρθηκε επίσης η στήριξη που είχε διατυπώσει στο παρελθόν στις μετεγκαταστάσεις θέσεων απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης από τις ΗΠΑ προς την Κίνα, μία από τις βασικές κατηγορίες που επικαλείται σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ για να δικαιολογήσει την επιβολή εκ μέρους του των σαρωτικών δασμών σε βάρος του Πεκίνου.

Η μετεγκατάσταση, «πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου κάνοντας αυτό», είχε δηλώσει ο Ντέιβιντ Περντού το 2005, σε μια κατάθεση σε δικαστήριο σχετικά με τον ρόλο του στην πτώχευση της εταιρείας κλωστοϋφαντουργίας Pillowtex, όπως γράφει το αμερικανικό ΜΜΕ Politico.

Ο Περντού αντικαθιστά τώρα τον διπλωμάτη καριέρας Νίκολας Μπερνς, τον οποίο είχε διορίσει στο Πεκίνο ο Τζο Μπάιντεν το 2022 και του οποίου η επικύρωση είχε καθυστερήσει στη Γερουσία, ιδίως εξαιτίας του νυν επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, λόγω των επιχειρηματικών σχέσεών που είχε παλαιότερα με την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.