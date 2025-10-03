Τον Ιούνιο του 2024, ο Μεγάλος Δούκας του Λουξεμβούργου Ανρί (Ερρίκος), ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον θρόνο για χάρη του γιου, του 42χρονου πρίγκιπα Γκιγιόμ.

Σήμερα θα γίνει η επίσημη παραίτηση και η «στέψη» του νέου Μεγάλου Δούκα, ώστε ο Γκιγιόμ να αναλάβει και επισήμως τα καθήκοντά του.

Luxembourg gets a new Grand Duke today.



After 25 years, Grand Duke Henri abdicates in favour of his eldest son, Guillaume. pic.twitter.com/R05aM5ue28 — Royal Central (@RoyalCentral) October 3, 2025

Το Λουξεμβούργο σε λίγες ώρες θα έχει νέο βασιλικό ζευγάρι, τον Μεγάλο Δούκα Γκιγιόμ και τη σύζυγό του, Δούκισσα του Λουξεμβούργου, Στεφανί.

In just a few hours' time, Guillaume and Stephanie become Grand Duke and Duchess of Luxembourghttps://t.co/CgLSGHPRfO — Royal Central (@RoyalCentral) October 3, 2025

Ποιοι γαλαζοαίματοι θα παρευρεθούν στη σεμνή τελετή

Ο 70χρονος Μεγάλος Δούκας Ανρί - ο οποίος αποχωρεί μετά από σχεδόν 25 χρόνια - θα συνοδεύεται από τον ξάδερφό του, βασιλιά Φίλιππο του Βελγίου, καθώς θα υπογράψει το έγγραφο παραίτησης που θα τερματίσει τη βασιλεία του και θα ξεκινήσει τη θητεία του γιου του, Γουλιέλμου.

Ο βασιλιάς Φίλιππος θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Βασίλισσα Ματθίλδη, και από το μεγαλύτερο παιδί τους, Πριγκίπισσα Ελισάβετ, κληρονόμο του βελγικού θρόνου.

Ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Γουλιέλμος-Αλέξανδρος, θα παραστεί επίσης με τη σύζυγό του, βασίλισσα Μάξιμα.

Η κληρονόμος του ολλανδικού θρόνου, πριγκίπισσα Καταρίνα-Αμαλία, θα συμμετάσχει επίσης στις εκδηλώσεις που σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας βασιλείας στο Λουξεμβούργο.

Ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου είναι ο αρχηγός κράτους του Λουξεμβούργου, σύμβολο της ενότητάς του και εγγυητής της εθνικής ανεξαρτησίας. Ασκεί εκτελεστική εξουσία σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους της χώρας.

Το Λουξεμβούργο είναι το μοναδικό κυρίαρχο δουκάτο του κόσμου και από το 1815 έχουν υπάρξει εννέα μονάρχες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.