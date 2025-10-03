Η αμερικανική υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη διάθεση ενός νέου γενόσημου σκευάσματος της μιφεπριστόνης, του χαπιού που χρησιμοποιείται στις περισσότερες αμβλώσεις στις ΗΠΑ, μια απόφαση που προκάλεσε χθες Πέμπτη την οργή των συντηρητικών κύκλων.

«Είναι μια κηλίδα στην προεδρία Τραμπ», μια «αδιανόητη απόφαση», κατήγγειλε η Κρίσταν Χόκινς πρόεδρος της ένωσης Students for Life Action που τάσσεται κατά των αμβλώσεων.

Ωστόσο ο FDA έχει ήδη εγκρίνει ακόμη ένα γενόσημο της μιφεπριστόνης.

Το χάπι αυτό που χρησιμοποιείται εδώ και 25 χρόνια στις ΗΠΑ συνταγογραφείται σε συνδυασμό με ένα ακόμη για τις φαρμακευτικές αμβλώσεις, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις έπειτα από μια αποβολή.

Η έγκριση του νέου γενόσημου προκάλεσε την αγανάκτηση πολλών συντηρητικών πολιτικών και οργανώσεων κατά των αμβλώσεων, οι οποίοι, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ασκούν πιέσεις στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιβάλει νέους περιορισμούς στην εκούσια διακοπή της κύησης.

«Πρόκειται για πλήρη προδοσία του κινήματος (…) που εξέλεξε τον πρόεδρο Τραμπ», εκτίμησε στο Χ ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, ένθερμος χριστιανός.

Η ανακοίνωση του FDA έγινε την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευθεί να επανεξετάσει την ασφάλεια της μιφεπριστόνης, μια προοπτική που ανησυχεί τους υπέρμαχους του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Μετά την ανατροπή το 2022 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προηγούμενης απόφασής του που προστάτευε σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, οι συντηρητικές πολιτείες έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στην άμβλωση και πολλές την έχουν σχεδόν απαγορεύσει.

