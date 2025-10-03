Ο Ίλον Μασκ άνοιξε «πόλεμο» με το Netflix, καλώντας τους ακόλουθους του να μποϊκοτάρουν την υπηρεσία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ένα καρτούν που έχει έναν τρανσέξουαλ χαρακτήρα.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή έχει ως στόχο την προστασία της υγείας των παιδιών.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Προέτρεψε τα 250 εκατομμύρια ακολούθους του του στο X να μποϊκοτάρουν το Netflix για αυτό που περιγράφει ως «μεροληψία και προώθηση ιστοριών LGBTQ+».Ο Mασκ έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων του τις τελευταίες ημέρες για να επιτεθεί στην υπηρεσία streaming για την εκπομπή Dead End: Paranormal Park, στην οποία ένας χαρακτήρας που ονομάζεται Barney ισχυρίζεται ότι είναι τρανσέξουαλ.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασκ αναδημοσίευσε ένα meme που δείχνει το Netflix ως ένα Δούρειο ίππο που καλωσορίζεται σε ένα κάστρο με την ένδειξη «τα παιδιά σας».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Musk έχει εμμονή με τα θέματα και την εκπροσώπηση των τρανσέξουαλ. Είναι γνωστό ότι έχει διακόψει τις σχέσεις του με την κόρη του Vivian Wilson μετά τη μετάβασή της.

Το Netflix δεν έχει ακόμη σχολιάσει την ανάρτηση του Μασκ. Στο παρελθόν, η εταιρεία έχει επανειλημμένα τονίσει το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου, όταν το περιεχόμενό της δέχθηκε επιθέσεις, σύμφωνα με το Euronews.



