Παραιτήθηκε ο κεντρικός τραπεζίτης του Μπανγκλαντές

Ο διοικητής της Τράπεζας του Μπαγκλαντές Αμπντούρ Ρουφ Ταλουκντέρ παραιτήθηκε, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News επικαλούμενο πηγές που έχουν λάβει γνώση για την εξέλιξη αυτή.
Η παραίτηση έγινε ημέρες μετά την επιδρομή διαδηλωτών στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας, καθώς ένα σφοδρό κύμα αιματηρών διαδηλώσεων σάρωσε τη χώρα.
Ο Ταλουκντέρ παραιτήθηκε την Παρασκευή επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους», σύμφωνα με το Bloomberg News που επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές
Πηγή: skai.gr
