Παραιτήθηκε ο κεντρικός τραπεζίτης του Μπανγκλαντές

Ο διοικητής της Τράπεζας του Μπαγκλαντές Αμπντούρ Ρουφ Ταλουκντέρ παραιτήθηκε, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News επικαλούμενο πηγές που έχουν λάβει γνώση για την εξέλιξη αυτή.

Η παραίτηση έγινε ημέρες μετά την επιδρομή διαδηλωτών στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας, καθώς ένα σφοδρό κύμα αιματηρών διαδηλώσεων σάρωσε τη χώρα.

Ο Ταλουκντέρ παραιτήθηκε την Παρασκευή επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους», σύμφωνα με το Bloomberg News που επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.