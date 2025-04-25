Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεση για τις ψηφιακές αγορές για το 2024

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τη δεύτερη ετήσια έκθεσή της για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές (DMA).

Στην έκθεση παρατίθενται τα μέτρα που ελήφθησαν από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2024 σχετικά με την επιβολή της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, αλλά και τον στόχο ο ψηφιακός τομέας της εσωτερικής αγοράς να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα διεκδίκησης και ισοτιμία.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την έκδοση περαιτέρω αποφάσεων ορισμού, ρυθμιστικούς διαλόγους με πυλωρούς και τρίτα μέρη για τη βελτίωση της συμμόρφωσης, καθώς και την κίνηση διαδικασιών προσδιορισμού και ερευνών μη συμμόρφωσης κατά πυλωρών, όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Επίσης, η έκθεση περιλαμβάνει μια επισκόπηση των στοιχείων που κοινοποίησαν οι πυλωροί σχετικά με τις επιδιωκόμενες συγκεντρώσεις τους και την ελεγχθείσα περιγραφή τους όσον αφορά τις τεχνικές κατάρτισης προφίλ των καταναλωτών.

Η έκθεση διαλαμβάνει επίσης τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών για την επιβολή της πράξης με τρόπο συνεκτικό, αποτελεσματικό και αλληλοσυμπληρωματικό.

Τέλος, η έκθεση συνοψίζει τις δραστηριότητες που ανέπτυξε το 2024 η ομάδα υψηλού επιπέδου για τις ψηφιακές αγορές, στην οποία συμμετέχουν οι ευρωπαϊκοί φορείς και τα ευρωπαϊκά δίκτυα που ορίζονται στην πράξη για τις ψηφιακές αγορές.

Νίκος Ανδρίτσος

