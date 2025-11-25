Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο δυτικό Λονδίνο, όταν ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό πάρκο στην περιοχή του Σάουθολ.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 100 πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λαίλαπα.

Το πάρκο φιλοξενεί αποθήκες, καταστήματα και εκθεσιακούς χώρους, ενώ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν εκρήξεις πριν ένα κτήριο τυλιχθεί στις φλόγες. Εικόνες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη φωτιά να διαπερνά τη στέγη, με τον πυκνό καπνό να είναι ορατός από απόσταση έως και 6 χιλιομέτρων από το σημείο.

brother the southall fire is not calming down atm help pic.twitter.com/RxRHyf4svH — anya🩻 (@gummycalvary) November 25, 2025

Multiple explosions are heard in Southall after a warehouse just exploded pic.twitter.com/gLoNy3ihx5 — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) November 25, 2025

Λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού, η πυροσβεστική υπηρεσία εξέδωσε επείγουσα οδηγία στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, η κυκλοφορία έχει επηρεαστεί σημαντικά, καθώς οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.