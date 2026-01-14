Ο Άλι Σάαθ, επικεφαλής της μεταβατικής επιτροπής διακυβέρνησης της Γάζας

Ο πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής Άλι Σάαθ, θα τεθεί επικεφαλής της μεταβατικής επιτροπής που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, οι μεσολαβήτριες χώρες.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους οι μεσολαβητές χαρακτήρισαν τη συγκρότηση της επιτροπής «σημαντική εξέλιξη (…) για την εδραίωση της σταθερότητας και τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών» στον παλαιστινιακό έδαφος, όπου από τις 10 Οκτωβρίου έχει τεθεί σε εφαρμογή μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Ο Άλι Σάαθ ήταν παλαιότερα υφυπουργός αρμόδιος για την ανάπτυξη των βιομηχανικών ζωνών στη Δυτική Όχθη.

Τα άλλα μέλη της επιτροπής επελέγησαν από τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον Βούλγαρο διπλωμάτη και πρώην ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, ο οποίος θα εκπροσωπεί στη Γάζα το Ειρηνευτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον κατάλογο των ονομάτων που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, σε αυτά περιλαμβάνονται στελέχη του ιδιωτικού τομέα και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Μια άλλη ανακοίνωση, σχετική με το Ειρηνευτικό Συμβούλιο, αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Νταβός, ανέφερε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, πρόεδρος του Ειρηνευτικού Συμβουλίου θα αναλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.