Προάγγελος εξελίξεων οι εκλογές σε Σαξονία και Θουριγγία;

Δεν αναμένονται να είναι τίποτα λιγότερο από ιστορικές, ανατρεπτικές των ισορροπιών όπως τις γνωρίζαμε έως τώρα στην ανατολική Γερμανία και πιθανώς προάγγελος πολιτικών εξελίξεων στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο λόγος για τις αυριανές εκλογές στη Σαξονία και τη Θουριγγία, στην καρδιά της ανατολικής Γερμανίας.

Θουριγγία: Από την Αριστερά στην Ακροδεξιά;

Στη Θουριγγία των 2 εκατομμυρίων κατοίκων η τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa δίνει πρωτιά με 33% στην ακροδεξιά Ενναλακτική για τη Γερμανία, 22% στους Χριστιανοδημοκράτες αλλά και ένα εντυπωσιακό 17% στη Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, με φανατικούς υποστηρικτές και μια προσωποπαγή προεκλογική εκστρατεία με το πρόσωπο της «Σάρα ». 14% φαίνεται να λαμβάνει η κυβερνώσα Αριστερά ενώ όλα δείχνουν πανωλεθρία για τα κόμματα της ομοσπονδιακής συγκυβέρνησης: 7% Σοσιαλδημοκράτες, 3% Πράσινοι και Φιλελεύθεροι κάτω του 3%.



Ο νυν πρωθυπουργός της Θουριγγίας Μπόντο Ράμελο από την Αριστερά που χαίρει δημοφιλίας σε όλη τη Γερμανία διανύει όπως όλα δείχνουν τις τελευταίες μέρες της αριστερής πρωθυπουργίας του. Ήταν στο τιμόνι της Θουριγγίας από το 2014 και ο μόνος αριστερός πρωθυπουργός γερμανικού κρατιδίου. Στην τελευταία θητεία του ήταν στο τιμόνι κυβέρνησης μειοψηφίας με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πρασίνους.



Το πρόσωπο-κλειδί όμως στη Θουριγγία είναι ο ακραιφνής ακροδεξιός Μπιερν Χέκε που έχει καταδικαστεί για ναζιστικά συνθήματα και χειρονομίες, οι απόψεις του όμως τυγχάνουν υψηλής αποδοχής στους πολίτες της Θουριγγίας.



Προς το παρόν πάντως κανείς δεν θέλει να συγκυβερνήσει μαζί του, οπότε ο σχηματισμός μιας επόμενης κυβέρνησης υπό την AfD φαντάζει δύσκολος με ρυθμιστικό παράγοντα τη Συμμαχία Βάγκενκνεχτ υπό την δυναμική Κάτια Βολφ, πρώην δήμαρχο της πόλης Άιζεναχ, η οποία αποκλείει όμως συγκυβέρνηση με τον Χέκε.

Σαξονία: «Τείχος προστασίας» κατά της AfD

Στη Σαξονία όλα παίζονται για την πρώτη θέση με τους Χριστιανοδημοκράτες του νυν πρωθυπουργού Μίχαελ Κρέτσμερ που συγκυβερνά με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πρασίνους, στο 33% και το AfD στο 31%. Ακολουθούν: Συμμαχία Βάγκενκνεχτ 12%, Σοσιαλδημοκράτες 7%, Πράσινοι 6%. Οι Φιλελεύθεροι κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά που δεν καταγράφουν καν οι δημοσκοπήσεις.



Εδώ πρόσωπο κλειδί της Ακροδεξιάς είναι ο Γεργκ Ούρμπαν, ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου AfD, μηχανικός νερού στο επάγγελμα, πιο μετριοπαθής στις δημόσιες εμφανίσεις του από τον Χέκε αλλά το ίδιο σκληρός ως προς τις θέσεις. Ο νυν πρωθυπουργός Μίχαελ Κρέτσμερ έχει καλέσει πολλές φορές τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα να συσπειρωθούν και να υψώσουν ένα «τείχος προστασίας» κατά της Ακροδεξιάς, γνωστό με τον όρο «Brandmauer». Πάντως σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 45% των ερωτηθέντων από τους κόλπους των Χριστιανοδημοκρατών στη Σαξονία δεν θα απέκλειαν «απόλυτα» μια συνεργασία με το AfD.

Έντονες πολιτικές διεργασίες στο Βερολίνο

Σε κάθε περίπτωση τη βραδιά των εκλογών αναμένεται αναβρασμός στα πολιτικά επιτελεία των κομμάτων στο Βερολίνο. Εάν οι Σοσιαλδημοκράτες του καγκελάριου Όλαφ Σολτς κινηθούν γύρω στο 5% δεν αποκλείεται να τεθεί θέμα καγκελαρίου, γράφει η Bild, με πιθανό διάδοχο τον δημοφιλή υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.



Κινητικότητα όμως επικρατεί και στα γραφεία των Χριστιανοδημοκρατών με πηγές, επίσης της Bild, να αναφέρουν ότι αναμένεται προσεχώς ανακοίνωση του προέδρου του κόμματος Φρίντριχ Μερτς της πρόθεσής του να είναι υποψήφιος καγκελάριος, ώστε να μη χαθεί άλλος χρόνος. Μάλιστα η ανακοίνωση, όπως γράφει η εφημερίδα, δεν αποκλείεται να γίνει πρώτα με τηλεφώνημα στον Βαυαρό Μάρκους Ζέντερ, επικεφαλής των αδελφών Χριστιανοκοινωνιστών και πρωθυπουργό της Βαυαρίας που έχει επίσης φιλοδοξίες για την καγκελαρία όχι όμως ερείσματα στο Βερολίνο.



Όσο για το προεδρείο της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα και όπως διαμηνύουν πηγές δεν είναι τίποτα δεδομένο. Θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι επιδόσεις των Χριστιανοδημοκρατών στην αν. Γερμανία.

