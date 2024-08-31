Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν είναι πιθανό να ενταχθεί στην ΕΕ το 2028, μια ημερομηνία την οποία έχουν θέσει ως στόχο για ένταξη άλλες χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

"Δεν νομίζω ότι θα αποτελούμε τμήμα της ΕΕ το 2028. Δεν πρόκειται να συμβεί (η ένταξη στην ΕΕ), δεν λέω ψέματα στον λαό μου", είπε ο Βούτσιτς ενώπιον ενός πάνελ στη διάσκεψη ασφαλείας GLOBSEC στην Πράγα.

"Και πιστεύω ότι αν κάποιοι από εμάς ενταχθούν στην ΕΕ, αυτό δεν μπορεί να συμβεί πριν από το 2030, αλλά αυτή είναι απλά η εκτίμησή μου. Τι θα συμβεί στο μεταξύ κανένας δεν το γνωρίζει", δήλωσε ο Βούτσιτς.

Τα σχόλιά του διατυπώθηκαν δύο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας-ορόσημο για την αγορά 12 μαχητικών αεροσκαφών Rafale από τη γαλλική Dassault Aviation, κάτι που απομακρύνει τη Σερβία από την αμυντική συνεργασία της με τη Μόσχα.

Για να ενταχθεί στην ΕΕ η Σερβία θα πρέπει να βελτιώσει το δημοκρατικό της προφίλ, το κράτος δικαίου, το δικαστικό σύστημα, την οικονομία της και να πατάξει την διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα.

Η Σερβία προσπαθεί να εξισορροπήσει ανάμεσα στις φιλοδοξίες της για ένταξη στην ΕΕ και στους δεσμούς της με τη Ρωσία από την οποία εξαρτάται για το φυσικό αέριο και η οποία υποστήριξε το Βελιγράδι στην αντίθεσή του για την ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου το 2008.

Η Σερβία έχει επανειλημμένως καταδικάσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και προμηθεύει το Κίεβο με πυρομαχικά, αλλά το Βελιγράδι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εναρμονίσει την εξωτερική του πολιτική με εκείνη της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της επιβολής κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας, αν θέλει να ενταχθεί στο μπλοκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

