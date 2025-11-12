Τρεις πίνακες του διάσημου τηλεοπτικού ζωγράφου Μπομπ Ρος (Bob Ross) πουλήθηκαν την Τρίτη για περισσότερα από 600.000 δολάρια σε δημοπρασία στις ΗΠΑ, με τα έσοδα να πηγαίνουν στους δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που επλήγησαν από τις περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Σε δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Λος Άντζελες, ο πίνακας "Winter's Peace" που ο Ρος ζωγράφισε εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του 1993, πουλήθηκε για 318.000 δολάρια.

Ένας άλλος πίνακας που φιλοτεχνήθηκε σε ένα επεισόδιο του 1993, ένα καταπράσινο τοπίο με τίτλο "Home in the Valley", πουλήθηκε για 229.100 δολάρια.

Ένας τρίτος με τίτλο "Cliffside", πουλήθηκε για 114.800 δολάρια.

Οι προσφορές και για τους τρεις πίνακες ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις για 50.000 δολάρια ενώ η ταυτότητα των πλειοδοτών δεν έχει γίνει γνωστή.

Οι 3 αυτοί πίνακες είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 30 που θα δημοπρατηθούν από την Δημόσια Τηλεόραση των ΗΠΑ.

Τρεις ακόμη πίνακες του Ρος θα βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Bonhams στο Μάρλμπορο της Μασαχουσέτης στις 27 Ιανουαρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.

Three original paintings by famous television artist Bob Ross will be auctioned by Bonhams in Los Angeles, in a sale aimed at supporting public television stations across the US pic.twitter.com/U9dItO4QMO — Reuters (@Reuters) November 11, 2025

Ο Μπομπ Ρος ήταν Αμερικανός ζωγράφος και παρουσιαστής της διάσημης εκπαιδευτικής τηλεοπτικής εκπομπής «Η χαρά της ζωγραφικής», που προβλήθηκε από το 1983 έως το 1994 στο PBS στις ΗΠΑ, καθώς επίσης στον Καναδά, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη, με τεράστια επιτυχία.

Ο Ρος πέθανε σε ηλικία 52 ετών στις 4 Ιουλίου 1995, λόγω επιπλοκών από λέμφωμα, που μάχονταν για αρκετά χρόνια.

Ο Ρος έγινε μετά θάνατον διασημότητα του Διαδικτύου για το ταλέντο και την ευγένειά του, με εκατομμύρια followers στο YouTube, το Twitch και σε άλλους ιστότοπους.

Πηγή: skai.gr

