Πέντε ορειβάτες πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν στο όρος Ελμπρούς του Καυκάσου

Πέντε Βόσνιοι ορειβάτες πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στο όρος Ελμπρούς του Καυκάσου, την ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, αφού έπεσαν σε σφοδρή θύελλα, ανέφερε σήμερα μια βοσνιακή υπηρεσία ορεινής διάσωσης.

Οι Ρώσοι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνές τους στο βουνό.

Το υπουργείο Εκτάκτων Περιστατικών της Ρωσίας ανέφερε ότι οι διασώστες εντόπισαν ζωντανούς δύο άλλους ορειβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το βουνό και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Οι σοροί δύο ακόμη μελών της ίδιας ομάδας έχουν εντοπιστεί σε υψόμετρο 5.350 μέτρων και θα ανασυρθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Η έρευνα για τους τρεις άλλους συνεχίζεται, πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει την εθνικότητά τους.

Το όρος Ελμπρούς, που φτάνει τα 5.642 μέτρα και βρίσκεται στα βόρεια των συνόρων της Ρωσίας με τη Γεωργία, είναι διαβόητο για τις απότομες αλλαγές του καιρού και τις δύσκολες συνθήκες αναρρίχησης.

Βοσνιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα επτά μέλη της αποστολής ήταν κάτοικοι της πόλης Ζένιτσα. Μεταξύ αυτών ήταν ένα παντρεμένο ζευγάρι και ένας γιατρός, εργαζόμενος σε τοπικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ρωσικά μμε, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι περιπλέκουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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