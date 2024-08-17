Ο ουκρανικός στρατός «ενισχύει» τις θέσεις του στην περιφέρεια Κουρσκ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δέκα και πλέον ημέρες μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας επίθεσης στο ρωσικό έδαφος.

«Ο στρατηγός (Ολεξάντρ) Σίρσκι ανέφερε ενίσχυση των θέσεων των δυνάμεών μας στην περιφέρεια Κουρσκ και επέκταση της σταθεροποιημένης περιοχής», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram, έπειτα από συνάντηση με τον επικεφαλής του ουκρανικού στρατού.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σήμερα ότι «απώθησε» τον ουκρανικό στρατό κοντά σε τρεις κοινότητες στην περιφέρεια Κουρσκ.

Οι Ρώσοι στρατιώτες «απώθησαν» τις ουκρανικές «επιθέσεις» «στην κατεύθυνση των κοινοτήτων Κορένεβο, Ρουσκόιε και Τσερκασκόιε Πορετνόιε», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας

Εξάλλου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σχεδιάζει να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ και να επιρρίψει την ευθύνη στη Μόσχα για αυτήν την «πρόκληση», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το υπουργείο ανέφερε πως η Ρωσία θα απαντήσει σκληρά σε περίπτωση τέτοιας επίθεσης, η οποία όπως είπε θα μόλυνε μια μεγάλη περιοχή γύρω από τον σταθμό.

Η Ουκρανία εισέβαλε στη ρωσική δυτική περιφέρεια Κουρσκ στις 6 Αυγούστου και ισχυρίζεται ότι έχει πάρει τον έλεγχο 82 οικισμών σε μια περιοχή 1.150 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τότε.

Ωστόσο ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ παραμένει υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.