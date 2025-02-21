Περίεργες κλοπές καταγράφηκαν στο νέο εστιατόριο του γνωστού σεφ, Γκόρντον Ράμσεϊ στο Λονδίνο. Σχεδόν 500… ειδώλια γατών έκαναν φτερά σε μια εβδομάδα.

Ο σεφ εγκαινίασε πρόσφατα το «Lucky Cat 22 Bishopsgate by Gordon Ramsay» σε ένα από τα ψηλότερα κτίρια του Λονδίνου, το οποίο είναι διακοσμημένο με ιαπωνικά ειδώλια από γάτες ονομάζονται maneki-neko.

«Κλέβουν τις γάτες, τις κλέβουν. Την περασμένη εβδομάδα εκλάπησαν 477 και κοστίζουν 4,50 λίρες η καθεμία», αναφέρει.

Συνολικά, η αξία των κλοπιμαίων αγγίζει τις 2.146,50 λίρες. Ωστόσο, σύμφωνα με την Guardian και το BBC, η αστυνομία της πόλης του Λονδίνου ανέφερε ότι δεν έχει λάβει καμία αναφορά για κλοπή από το εστιατόριο.

Η maneki-neko, ή «γάτα που γνέφει», είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα καλής τύχης της Ιαπωνίας. Αναγνωρισμένη από το ανασηκωμένο πόδι της (συχνά με χρυσό νόμισμα), αυτή η γάτα εμφανίζεται συνήθως σε σπίτια, εστιατόρια και επιχειρήσεις. Το ανασηκωμένο πόδι λέγεται ότι προσκαλεί ευημερία και καλή τύχη.

Η γάτα αυτή είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των εστιατορίων του Ράμσεϊ, Lucky Cat, που προσφέρει πιάτα εμπνευσμένα από την ασιατική κουζίνα.

Ο σεφ Ράμσεϊ είπε επίσης ότι είχε προβλήματα και με τα ζευγάρια που έμπαιναν μαζί στις τουαλέτες.

