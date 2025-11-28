Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από την τελευταία «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη.

Στα πλάνα φαίνονται ισραηλινοί αστυνομικοί στη Τζενίν να πυροβολούν εν ψυχρώ 2 Παλαιστίνιους, την ώρα που παραδίδονται, βγαίνουν από το κτίριο και γονατίζουν με τα χέρια ψηλά.

Summary Executions in occupied West Bank:



Earlier today, Israeli occupation forces executed two young men after detaining them near #Jenin refugee camp following a military raid in the northern West Bank.

This is a war crime and part of a pattern across the occupied territory.… pic.twitter.com/iIfHFpqnIk — Husam Zomlot (@hzomlot) November 27, 2025

Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζήτησε σήμερα «εις βάθος» έρευνα για την «συνοπτική εκτέλεση κατά τα φαινόμενα» των 2 Παλαιστινίων.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τη φρικτή δολοφονία, χθες, δύο Παλαιστινίων από την ισραηλινή συνοριακή αστυνομία στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σε μία νέα όπως φαίνεται συνοπτική εκτέλεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας Τζέρεμι Λόρενς, ζητώντας να διεξαχθούν «ανεξάρτητες, ταχείες και εις βάθος» έρευνες για το συμβάν.

Η Παλαιστινιακή Αρχή κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις για «τεκμηριωμένο έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση όλων των νόμων, των διεθνών συμβάσεων, των κανόνων και των ανθρώπινων αξιών».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) διαβεβαίωσαν πως το περιστατικό θα διερευνηθεί για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ την αμέριστη υποστήριξή του στα μέλη της Συνοριοφυλακής και των IDF που πυροβόλησαν καταζητούμενους τρομοκράτες οι οποίοι έβγαιναν από κτίριο στην Τζενίν». Ενήργησαν, όπως αναφέρει, ως όφειλαν: «οι τρομοκράτες πρέπει να πεθάνουν».

Πηγή: skai.gr

