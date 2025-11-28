Ρουμανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας

Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας Ιονούτ Μοστεάνου ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι παραιτήθηκε από το αξίωμά του, μετά την αποκάλυψη ότι είχε ψευδώς δηλώσει τις σπουδές του στο βιογραφικό του.

«Η Ρουμανία και η Ευρώπη δέχονται επίθεση από τη Ρωσία», έγραψε ο Μοστεάνου σε ανάρτηση στο Facebook. «Η εθνική μας ασφάλεια πρέπει να προστατευθεί με κάθε κόστος. Δεν θέλω οι συζητήσεις για την εκπαίδευσή μου και τα λάθη που έκανα πριν από χρόνια να αποσπάσουν την προσοχή όσων ηγούνται σήμερα της χώρας από το δύσκολο έργο τους».

Πηγή: skai.gr

