Οι πτήσεις από όλα τα αεροδρόμια του Ιράν ακυρώθηκαν από τις 9 το βράδυ της Κυριακής έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα, αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, επικαλούμενο εκπρόσωπο του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν.

NOTAM που στάλθηκε στους πιλότους από τις ιρανικές αρχές επιβεβαιώνει το κλείσιμο, ενώ προβλέπει εξαιρέσεις για «πτήσεις έκτακτης ανάγκης και κρατικά αεροσκάφη».

Ένα άλλο κρατικό μέσο, ​​το IRNA, αναφέρει «επιχειρησιακούς περιορισμούς» για το κλείσιμο, που μπορεί να σχετίζονται με μια αναμενόμενη ισραηλινή αντεπίθεση μετά από την ιρανική πυραυλική επίθεση την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

