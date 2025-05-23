Λονδίνο: 24ωρο βίας με μαχαιρώματα, πυροβολισμούς και άγριες συμπλοκές

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένα κύμα βίαιων περιστατικών συγκλόνισε το Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη, με μαχαιρώματα εφήβων και ενός φοιτητή, πυροβολισμούς σε κατοικημένες περιοχές και άγριες συμπλοκές.

Στο Δυτικό Λονδίνο, δύο 18χρονοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από μαχαίρωμα κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής μέσα σε λεωφορείο στο Άξμπριτζ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Ο ένας εκ των νεαρών φέρει πολύ σοβαρά τραύματα. Και οι δύο συνελήφθησαν ως ύποπτοι για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Λίγες ώρες αργότερα, ένας φοιτητής τραυματίστηκε από μαχαίρι σε επίθεση που δέχθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Μπρουνέλ. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 5:45 μ.μ. έξω από φοιτητικές εστίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τραύματά του δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό χωρίς ευρύτερο κίνδυνο για την κοινότητα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Στο μεταξύ, ένας 52χρονος άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε σε αγορά στο Χάκνεϊ το πρωί της Τετάρτης. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο γύρω στις 7:15 π.μ. με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άνδρες, ηλικίας 32 και 36 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραμένουν υπό κράτηση.

Τέλος, ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο Κρόιντον νωρίς το βράδυ της ίδιας ημέρας, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Στο σημείο εντοπίστηκε ένας άνδρας περίπου 30 ετών με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Τα τραύματά του, ευτυχώς, δεν κρίνονται ως απειλητικά για τη ζωή του. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.