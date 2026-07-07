Telegraph: Η Βρετανία στο τιμόνι ευρωπαϊκού προγράμματος για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Βρετανία θα ηγηθεί μιας πανευρωπαϊκής συμμαχίας (μαζί με Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ουκρανία) για την ανάπτυξη πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς με δυνατότητα πληγμάτων ακριβείας, όπως δήλωσαν διπλωμάτες και αξιωματούχοι στην εφημερίδα Telegraph.

Το πρότζεκτ στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ, ως απάντηση στην πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη και μετά την ακύρωση της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία.

Πέρα από τους πυραύλους, στα σκαριά βρίσκεται ακόμα ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό σύστημα αεράμυνας και ένα δίκτυο δορυφόρων συλλογής πληροφοριών και αναγνώρισης

Ο Κιρ Στάρμερ εκπροσωπεί τη Βρετανία στην τελευταία του διεθνή σύνοδο του ΝΑΤΟ εν μέσω σφοδρής εσωτερικής κριτικής για ελλιπή χρηματοδότηση της άμυνας. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη διαμηνύσει ότι θέλουν τη συνέχιση της αύξησης των δαπανών από τον διάδοχό του, Άντι Μπέρναμ.



Πηγή: skai.gr

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