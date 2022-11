Νέα δεδομένα: Η Λιβυκή Εταιρεία Πετρελαίου εξετάζει αγωγούς αερίου με Ελλάδα και Αίγυπτο

Μια αναπάντεχη, κατά τα φαινόμενα, εξέλιξη που αφορά την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου με τη Λιβύη, και αναμένεται να προκαλέσει τις αντιδράσεις της Άγκυρας, έγινε γνωστή τις προηγούμενες ώρες. Ο επικεφαλής της NOC (Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου) Φαρχάτ Ομάρ Μπεγκντάρα ανέφερε ότι η εταιρεία εξετάζει να υποβάλει πρόταση για δύο αγωγoύς αερίου με Ελλάδα και Αίγυπτο.

Οι δύο γραμμές που εξετάζονται, θα συνδέονται με την Ελλάδα (Κρήτη) και την αιγυπτιακή πόλη Δαμιέτη (Νταμιέτα).

Σε συνέντευξή του στο CNBC Arabia, στο περιθώριο του συνεδρίου ADIPEC στο Άμπου Ντάμπι, ο επικεφαλής της National Oil Corporation στη Λιβύη, έκανε λόγο για έναν αγωγό που θα συνδεθεί με την Ελλάδα, και μιας άλλης γραμμής προς την Δαμιέτη, επιπλέον της υπάρχουσας γραμμής που συνδέει τη Λιβύη με την Ιταλία.

Είπε ότι η τρέχουσα παραγωγή της Λιβύης ανέρχεται σε 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, και το μεγαλύτερο μέρος της καταναλώνεται τοπικά, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου της Λιβύης υπολογίζονται σήμερα σε περίπου 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.

