Συνελήφθη σήμερα στην Τρίπολη ο Λίβυος στρατηγός Οσάμα Αλ Μάσρι Αντζίμ με την κατηγορία της τέλεσης βασανιστηρίων σε βάρος πολιτών που βρίσκονταν στη φυλακή.

Όπως έγινε γνωστό, τα βασανιστήρια αυτά προκάλεσαν τον θάνατο ενός κρατούμενου. Σύμφωνα με τον Λίβυο εισαγγελέα, ο Αλμάσρι ευθύνεται για σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των κρατουμένων και για βασανισμό τουλάχιστον δέκα ανθρώπων που βρίσκονταν έγκλειστοι στη μεγαλύτερη φυλακή της Τρίπολης.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Λίβυος στρατηγός είχε τεθεί υπό προσωρινή κράτηση στην Ιταλία, ως συνέπεια εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με τις κατηγορίες των εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποκτονιών βασανιστηρίων, διωγμών και σεξουαλικής κακοποίησης. Όλα αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, συνέβησαν πριν από δέκα χρόνια στις λιβυκές φυλακές της Μίτιγκα.

Στη συνέχεια, όμως, ο Αλμάσρι απελάθηκε και μεταφέρθηκε με ιταλικό κρατικό αεροσκάφος στην Τρίπολη. Ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, απαντώντας σε αιτιάσεις τις αντιπολίτευσης, είχε εξηγήσει ότι το ένταλμα σύλληψης του διεθνούς δικαστηρίου περιείχε σημαντικές ανακρίβειες και ότι ο συγκεκριμένος στρατιωτικός απελάθηκε από το ιταλικό κράτος διότι θεωρήθηκε πρόσωπο εν δυνάμει επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Σήμερα, ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των πολιτών που υπέστησαν βασανιστήρια από τον Οσάμα Αλμάρσι Αντζίμ έκανε γνωστό ότι ο πελάτης του προτίθεται να προσφύγει κατά του ιταλικού κράτους ζητώντας χρηματική αποζημίωση για όσα συνέβησαν τον Ιανουάριο. «Πρόκειται για μια ντροπιαστική γκάφα διεθνούς κλίμακας για την οποία η κυβέρνησή μας πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους Ιταλούς», δήλωσε η γραμματέας του αντιπολιτευόμενου κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος» Έλι Σλάιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

